Звезда «Моей прекрасной няни» высказался о выступлении сына на ОИ-2026

Актер Борис Смолкин поддержал сына-фигуриста Глеба, выступившего на ОИ-2026 в Милане в составе сборной Грузии. Звезду «Моей прекрасной няни» цитирует kp.ru.
По словам знаменитости, он смотрел выступление Глеба в паре с супругой-фигуристкой Дианой Дэвис по дороге с гастролей и «безумно переживал, как в первый раз».
«У них боевой настрой на эту Олимпиаду. Они готовились и рассчитывают на медали, а мы за них держим кулачки», — говорит актер.
Смолкин добавил, что уже созвонился с Этери Тутберидзе — тренером пары и матерью Дианы. Тутберидзе также осталась довольна выступлением спортсменов. Актер также рассказал, что Смолкин и Дэвис разместились в олимпийской деревне и довольны условиями проживания.
«Мы не так часто видимся, но по возможности обязательно встречаемся. В последний раз виделись в Грузии в прошлом году», — добавил он.
Дэвис и Смолкин заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Выступление пары с произвольным танцем пройдет 8 февраля.
