Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Моей прекрасной няни» высказался о выступлении сына на ОИ-2026

Актер Смолкин поддержал выступившего на Олимпиаде в Милане сына Глеба
Борис Смолкин
Борис СмолкинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Борис Смолкин поддержал сына-фигуриста Глеба, выступившего на ОИ-2026 в Милане в составе сборной Грузии. Звезду «Моей прекрасной няни» цитирует kp.ru.

По словам знаменитости, он смотрел выступление Глеба в паре с супругой-фигуристкой Дианой Дэвис по дороге с гастролей и «безумно переживал, как в первый раз».

«У них боевой настрой на эту Олимпиаду. Они готовились и рассчитывают на медали, а мы за них держим кулачки», — говорит актер.

Смолкин добавил, что уже созвонился с Этери Тутберидзе — тренером пары и матерью Дианы. Тутберидзе также осталась довольна выступлением спортсменов. Актер также рассказал, что Смолкин и Дэвис разместились в олимпийской деревне и довольны условиями проживания.

«Мы не так часто видимся, но по возможности обязательно встречаемся. В последний раз виделись в Грузии в прошлом году», — добавил он.

Дэвис и Смолкин заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Выступление пары с произвольным танцем пройдет 8 февраля.

Ранее звезда «Моей прекрасной няни» рассказал, посмотрит ли ремейк сериала.