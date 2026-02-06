Елизавета Моряк в своих соцсетях показала новые семейные кадры, сделанные во время недавнего отдыха в Дубае. 30-летняя актриса сообщила, что делится семейными фото по важному случаю — 5 февраля они с мужем Сариком Андреасяном отмечают восемь лет их отношений.
«Восемь лет любви на этих фотографиях! Восемь лет любви подарили нам прекрасных дочек, большие успехи и сделали нас совсем не такими, какими мы были раньше. А сколько еще прекрасного впереди — любить, смеяться, обнимать, чувствовать и смотреть в одну сторону. На этих фотографиях лишь малая часть того счастья, которое мы можем выразить. Запечатленные мгновения, украденные у жизни. Любовь — самая великая наука, и жаль, что не всем удается ее постичь. Пусть любовь придет к вам в объятиях любимого человека и в прикосновении и взглядах ваших детей», — написала звезда фильма «Сказка о царе Салтане».
Моряк и Андреасян познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные». В одном из последних интервью режиссер отметил, что буквально сразу влюбился в актрису, как только ее увидел.
«Мне кажется, что я полюбил сразу. Вот чуть ли не первый-второй день, когда мы общались, я сошел с ума в хорошем смысле этого слова. Я дико влюблен был. И каждый день я снимал кино в первую очередь, чтобы ее увидеть. Не было еще разговоров про любовь, мы какое-то количество месяцев общались, я созрел. А потом сказал: “Лиза, я тебя люблю, я хочу быть с тобой”. Я ни о чем не жалею, я восемь лет чувствую себя очень счастливым человеком», — рассказал кинематографист в шоу «Макарена».
По его словам, звезда картины «Онегин» долгое время не отвечала ему взаимностью, так как он был женат. Однако Андреасян решил не отступать, так как понял, что Моряк — его человек и его судьба.
В итоге режиссер ушел от первой жены Алена, от которой у него есть двое сыновей, и начал строить отношения с актрисой.
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — дочь Шарлиз.
