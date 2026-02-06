Актер «Улиц разбитых фонарей» проиграл суд за проданную по «схеме Долиной» квартиру

Сделка по продаже квартиры петербургского актера из сериала «Улицы разбитых фонарей» Кирилла Ульянова, который стал жертвой аферистов, вновь оказалась под вопросом. Как сообщает Life.ru, Петербургский городской суд отменил решение суда первой инстанции о возврате жилья владельцу.
Основанием для этого послужила апелляционная жалоба покупательницы квартиры Эльбы Гергиевой. Теперь дело направлено на новое рассмотрение, которое намечено на 26 февраля. В ходе слушаний планируется опросить свидетелей и назначить экспертизу.
Напомним, что ранее Петроградский районный суд признал сделку по продаже квартиры на улице Ленина незаконной, так как в 2024 году Ульянов был введен в заблуждение «сотрудниками силовых структур». По тому решению, квартиру следовало вернуть актеру, обязав его выплатить покупательнице сумму сделки (2,6 млн рублей, потраченные ею на ремонт, возмещению не подлежали). Параллельно продолжается судебный спор о возврате автомобиля актера, проданного по той же схеме.