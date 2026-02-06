Актер «Улиц разбитых фонарей» проиграл суд за проданную по «схеме Долиной» квартиру

Напомним, что ранее Петроградский районный суд признал сделку по продаже квартиры на улице Ленина незаконной, так как в 2024 году Ульянов был введен в заблуждение «сотрудниками силовых структур». По тому решению, квартиру следовало вернуть актеру, обязав его выплатить покупательнице сумму сделки (2,6 млн рублей, потраченные ею на ремонт, возмещению не подлежали). Параллельно продолжается судебный спор о возврате автомобиля актера, проданного по той же схеме.