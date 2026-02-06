Этот год трудно назвать переломным для мирового кино, однако именно в 1996-м вышли картины, которые со временем закрепились в статусе жанровых ориентиров и авторских высказываний. Спустя три десятилетия они воспринимаются уже не как продукты своей эпохи, а как фильмы, выдержавшие проверку временем.