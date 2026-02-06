36-летняя Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа

Российская актриса Анна Цуканова-Котт показала лицо без макияжа. Публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
36-летняя звезда юмористического киножурнала «Ералаш» предстала на размещенном селфи в розовой шапке и кремовом свитере. При этом она отказалась от декоративной косметики, продемонтсрировав естественную внешность.
В свою очередь, в подписи знаменитость указала, что собирается озеленить квартиру.
