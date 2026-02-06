Режиссер Фил Барантини решил отказаться от монтажа, чтобы передать какой ад может твориться на кухне. У команды было всего несколько попыток, чтобы записать все целиком за один вечер. Оператор Мэттью Льюис (которому на тот момент было всего 23) следовал за героями с камерой на плече, маневрируя в тесном пространстве кухни. Любая помарка актера или оператора означала начать все сначала. В итоге команда сделала четыре полных дубля, из которых выбрали лучший (третий). Его, кстати, чуть не погубило попавшее отражение оператора. Чудеса графики позволили довести дело до конца, а лента собрала четыре номинации на премию BAFTA.