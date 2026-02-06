Хотя мы постоянно видим актеров на экране, красных дорожках и светских мероприятиях, важно помнить, что они такие же люди, как и мы. А это значит, что они тоже носят в себе различные страхи. Некоторые из них тянутся еще из детства, другие проявились уже после обретения популярности. Даже большие гонорары, престижные премии и армия поклонников не могут избавить от этих переживаний. Порой они принимают по-настоящему экзотические формы.
Билли Боб Торнтон
Тот самый «Плохой Санта» страдает одним из самых специфических страхов в индустрии — перед антикварной мебелью (ее еще называют «эпиплафобией»). Билли Боб Торнтон признавался, что вид старинных стульев, столов или шкафов, изготовленных до 1950-х годов, вызывает у него приступы тошноты и затрудненное дыхание.
Настоящий ужас на него наводит французский антиквариат эпохи Людовика XIV. То же самое испытывает его персонаж в фильме «Бандиты». При этом современная мебель из пластика или металла не вызывает у него таких негативных ощущений.
Николь Кидман
Неизвестно как Николь Кидман относится к творчеству Владимира Набокова, она точно не разделяет любовь писателя к бабочкам. У актрисы лепидоптерофобия — панический страх перед чешуекрылыми. Он преследует ее с малых лет. Всякий раз, когда уроженка Австралии возвращалась из школы, она видела на домашних воротах огромных бабочек. Чтобы избегать их, ей лезла через забор или шла в обход.
К чести Николь она пыталась побороть свой страх, не избегая радикальных мер. Однажды она вошла в клетку с бабочками в Американском музее естественной истории. Однако это не помогло — актриса до сих пор не выносит даже случайного прикосновения насекомых. При этом она совсем не боится змей или пауков.
Скарлетт Йоханссон
Черная Вдова из киновселенной Marvel в жизни совсем не такая бесстрашная, как ее героиня. Скарлетт Йоханссон страдает орнитофобией — боязнью перед птицами. Все было еще терпимо до съемок в «Мы купили зоопарк», где ей пришлось много контактировать с пернатыми. Теперь же она старается всячески избегать их.
Как говорила сама актриса, в птицах ее пугает чуть ли не все: и клювы, и крылья, и хлопанье. Помимо этого, Скарлетт испытывает и более распространенную неприязнь к тараканам, в чем мы ее прекрасно понимаем.
Альфред Хичкок
Казалось бы, мастер саспенса, который сам напугал миллионы зрителей со всего мира... Ну чего может бояться Альфред Хичкок? Ответ вас удивит: куриных яиц. Это называется овофобией. Режиссер утверждал, что за всю свою жизнь никогда не пробовал яйца и даже не мог смотреть, как их едят другие.
Его пугал даже сам вид яиц, которые он считал отвратительными и пугающими. Теперь мы по крайней мере знаем, что гений триллера точно не ел на завтрак. Свое отношение к любимому у многих продукту он показал в «Поймать вора», где персонаж Джесси Ройс Лэндис тушит окурок прямо в желток. Кстати, великий творец еще боялся полицейских. Его отец попросил знакомого констебля для профилактики запереть маленького Альфреда на 5 минут в камере. Вот такое у него было суровое воспитание.
Памела Андерсон
Секс-символам, наверное, немало времени приходится проводишь перед зеркалом. Но это точно не относится к Памеле Андерсон. У звезды «Спасателей Малибу» эйсоптрофобия. Она испытывает большой дискомфорт, даже когда видит свое отражение на экране телевизора или автомобильном стекле. Здесь возникает логичный вопрос, как же она красилась. На ощупь. А в последние несколько лет она и вовсе отказалась от макияжа.
Андерсон также признавалась, что не пересматривает фильмы со своим участием. Если она случайно видит себя по телевизору, то немедленно переключает канал. Хорошо, что у нас такой проблемы нет, и мы можем спокойно ею наслаждаться. К примеру, в новом «Голом пистолете».
Джонни Депп
Актер, который подарил нам множеством образов, которые могли бы заставить поежиться (взять того же «Эдварда руки-ножницы»), сам с детства боится клоунов. Джонни Деппу всегда казалось, что под маской весельчака скрывается нечто зловещее и темное, так что едва ли увидим его в «Оно» или «Джокере».
При этом он пытался использовать метод «клин клином»: он развешивал изображения клоунов в своем доме и даже собирал их фигурки (благо, что сам заядлый коллекционер). Тем не менее, звезда «Пиратов карибского моря» до сих пор признает, что при виде живого клоуна он чувствует себя крайне неуютно.
Меган Фокс
Среди тех, кто предпочтет классической книге электронную, Меган Фокс однозначно будет в первых рядах. Ведь она обладает довольно редкой папирофобией — такие люди не выносят прикосновения к сухой бумаге. Как вы понимаете, чтение сценариев тоже вызывает у нее большие трудности. Она не принимается за читку, если под рукой нет стакана воды. В нем она постоянно смачивает пальцы, чтобы спокойно переворачивать страницы, иначе ее бросает в нервную дрожь.
Звезду «Трансформеров» точно поймут те, кто не переносит звук мела по доске, именно с этим актриса связывала ощущение. Из-за этого она предпочитает работать с цифровыми копиями. Еще она испытывает распространенный страх темноты, так что до сих пор не выключает свет в доме, если остается на ночь одна.