Хотя мы постоянно видим актеров на экране, красных дорожках и светских мероприятиях, важно помнить, что они такие же люди, как и мы. А это значит, что они тоже носят в себе различные страхи. Некоторые из них тянутся еще из детства, другие проявились уже после обретения популярности. Даже большие гонорары, престижные премии и армия поклонников не могут избавить от этих переживаний. Порой они принимают по-настоящему экзотические формы.