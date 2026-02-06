Юрий Быков снял триллер на высоте 3300 метров

По словам самого Быкова, он поднялся на Эльбрус несколько лет назад и сделал открытие: в какой-то момент восходящий понимает, что может не вернуться. Он также сделал предположение, что такое стремление к вершине — это желание быть лучшей версией себя, побег от реальности, если в жизни человека нет ни любви, ни эмпатии, ни смысла.