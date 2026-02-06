Ричмонд
Кристен Стюарт рассказала, что ее преследует образ покойной принцессы Дианы

Актриса сыграла Диану в фильме «Спенсер» 2021 года
Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы
Кристен Стюарт призналась, что после съемок в роли Дианы Спенсер ее преследует образ покойной принцессы.

«Я не могу ездить по этому городу, да и по Парижу в целом, не думая о ней, — заявила актриса во время недавнего интервью. — Вся любовь, которая исходила от этой женщины… Я могу заплакать из-за нее в любой момент», — добавила она о Диане, погибшей в автокатастрофе в этом французском городе в возрасте 36 лет в 1997 году.

Стюарт сыграла Диану в фильме «Спенсер» 2021 года, режиссером которого выступил Пабло Ларраин, а сценарий написал Стивен Найт. В драме показано, как принцесса Уэльская переживает Рождество 1991 года в кругу королевской семьи, когда ее брак с принцем Чарльзом распадается. В беседе с The Telegraph Кристен рассказала, что сначала считала Ларраина «сумасшедшим», когда тот выбрал ее на роль Дианы. Но именно он поверил в актрису.

Игра знаменитости в роли принцессы была высоко оценена критиками: она была номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая актриса» в 2022 году.

Ранее Кристен Стюарт встала на защиту женщин киноиндустрии.