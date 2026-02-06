Кристен Стюарт рассказала, что ее преследует образ покойной принцессы Дианы

«Я не могу ездить по этому городу, да и по Парижу в целом, не думая о ней, — заявила актриса во время недавнего интервью. — Вся любовь, которая исходила от этой женщины… Я могу заплакать из-за нее в любой момент», — добавила она о Диане, погибшей в автокатастрофе в этом французском городе в возрасте 36 лет в 1997 году.