Гоша Куценко рассказал о съемках любимой сказки президента

Заслуженный артист России Гоша Куценко в интервью «Известиям» рассказал о том, как попал в сказку «Колобок» режиссера Антона Маслова, где у него одна из главных ролей.
«Это был один из самых сложных проектов. Я хоть артист моложавый, но уже не молодой. В “Колобке” я играл главного разбойника Волка. И на меня взвалили самые сложные испытания. Съемки проходили в 36-градусную жару в лесу. На мне были костюм из кожи и меха, латы, шерстяной плащ, шлем», — признался Гоша Куценко.
Съемки были изнурительными для Куценко.
«Колобок» — еще одна часть франшизы «Последний богатырь». Как отметил артист, кино подробное, очень трюковое, на юморе.
«Наш “Колобок”, пожалуй, будет самый крутой. Его выход в прокат будет событием. Мощное, красивое кино. Режиссер Антон Маслов одним выстрелом убил всех зайцев в округе. И, кстати, Владимир Владимирович Путин сказал, что “Колобок” — его любимое сказочное произведение», — подчеркнул актер.
Ранее стало известно, что дочь Гоши Куценко снимется в продолжении «Красного шелка».