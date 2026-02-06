Ричмонд
Гоша Куценко рассказал о съемках любимой сказки президента

Актер признался, что съемки «Колобка» были изнурительными для него
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»
Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Заслуженный артист России Гоша Куценко в интервью «Известиям» рассказал о том, как попал в сказку «Колобок» режиссера Антона Маслова, где у него одна из главных ролей.

«Это был один из самых сложных проектов. Я хоть артист моложавый, но уже не молодой. В “Колобке” я играл главного разбойника Волка. И на меня взвалили самые сложные испытания. Съемки проходили в 36-градусную жару в лесу. На мне были костюм из кожи и меха, латы, шерстяной плащ, шлем», — признался Гоша Куценко.

Съемки были изнурительными для Куценко.

«Колобок» — еще одна часть франшизы «Последний богатырь». Как отметил артист, кино подробное, очень трюковое, на юморе.

«Наш “Колобок”, пожалуй, будет самый крутой. Его выход в прокат будет событием. Мощное, красивое кино. Режиссер Антон Маслов одним выстрелом убил всех зайцев в округе. И, кстати, Владимир Владимирович Путин сказал, что “Колобок” — его любимое сказочное произведение», — подчеркнул актер.

Ранее стало известно, что дочь Гоши Куценко снимется в продолжении «Красного шелка».