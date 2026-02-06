Николь Кидман получила преимущественное право опеки над детьми

Николь Кидман и Кит Урбан достигли соглашения относительно опеки своих дочерей, 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Судебные документы звезд показывают, что актриса будет основным родителем, проживающим с детьми 306 дней в году, в то время как музыкант будет проводить с ними лишь 59 дней — выходные каждые две недели с 10:00 субботы до 18:00 воскресенья. Кидман будет опекать дочерей в остальное время.
План воспитания также подробно описывает, как будут распределяться особые события между родителями. Кидман проведет с дочерями такие праздники, как День матери и Пасха, а Урбан — День отца и День благодарения. Несмотря на расставание, оба родителя обязуются «обеспечить любящие, стабильные, последовательные и заботливые отношения с детьми». Примечательно, что ни одна из сторон не будет получать ежемесячные алименты, поскольку, как сообщается, Кит «заранее погасил все обязательства по выплатам».
Бывшая пара согласилась поощрять своих детей «любить другого родителя и чувствовать себя комфортно в обеих семьях». Они также обязаны пройти обязательный семинар по вопросам воспитания в течение 60 дней после подачи заявления о разводе.
