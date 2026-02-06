Марго Робби вышла на публику с браслетом Шарлотты Бронте XIX века

2 февраля звезда посетила премьеру фильма по роману Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мероприятие прошло в кинотеатре Le Grand Rex в Париже. Для светской премьеры актриса выбрала кутюрное кастомное платье Chanel с красным бархатным корсетным верхом и белой юбкой. Артистка также надела чокер в тон наряду. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественных тонах.