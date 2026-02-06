Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

44-летний «ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с отцом

Модель Алессандра Амбросио опубликовала архивное фото с отцом
Алессандра Амбросио с отцом / фото: соцсети
Алессандра Амбросио с отцом / фото: соцсети

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, опубликовала архивное фото с отцом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

44-летняя знаменитость показала кадры из личного архива, сделанные в разные годы ее жизни. На каждой фотографии она показала своего отца. Серией снимков модель поздравила его с днем рождения в соцсетях.

Ранее Алессандра Амбросио показала редкое архивное фото с сестрой.