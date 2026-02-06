44-летний «ангел» Victoria's Secret показала редкое фото с отцом

«Ангел» Victoria’s Secret, модель Алессандра Амбросио, опубликовала архивное фото с отцом. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
44-летняя знаменитость показала кадры из личного архива, сделанные в разные годы ее жизни. На каждой фотографии она показала своего отца. Серией снимков модель поздравила его с днем рождения в соцсетях.
