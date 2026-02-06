Ричмонд
Возлюбленная Джейсона Стэйтема спровоцировала слухи о конфликте со свекровью

Модель Роузи Хантингтон-Уайтли спровоцировала слухи о конфликте с матерью Стэйтема в соцсетях
Джейсон Стэйтем с женой Рози Хантингтон-Уайтли
Джейсон Стэйтем с женой Рози Хантингтон-УайтлиИсточник: Legion-Media.ru

Возлюбленная Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, спровоцировала слухи о конфликте со свекровью. Об этом сообщает Daily Mail.

Подписчики знаменитости обратили внимание на то, что она поставила лайк видео-мему о надоедливых свекровях. Это произошло после того, как модель рассказала, что почти каждый день видится с родителями Стэйтема.

Ролик назывался «Когда моя свекровь звонит и снова просит прийти в гости» и содержал отрывок из выступления Элтона Джона, исполняющего свою культовую песню Rocket Man, в которой есть слова: «Думаю, это продлится очень, очень долго», — говорилось в ролике.

Ранее в сети появились фото со дня рождения дочери Джейсона Стэйтема.