Недавно на заседании комитета Госдумы по культуре Певцов резко высказался о детских фильмах, вышедших в прокат в новогодние праздники, в том числе о «Буратино». По мнению актера, «это вредный продукт, который разлагает наших детей». Он заявил, что эти картины, по сути, не имеют отношения ни к детскому кино, ни к кино как искусству, а их создатели лишь «решили заработать бабла».