Федор Бондарчук прокомментировал высказывания Дмитрия Певцова, раскритиковавшего новую экранизацию «Буратино». В проекте Бондарчук выступил не только продюсером, но и сыграл одну из ключевых ролей — Карабаса-Барабаса.
Недавно на заседании комитета Госдумы по культуре Певцов резко высказался о детских фильмах, вышедших в прокат в новогодние праздники, в том числе о «Буратино». По мнению актера, «это вредный продукт, который разлагает наших детей». Он заявил, что эти картины, по сути, не имеют отношения ни к детскому кино, ни к кино как искусству, а их создатели лишь «решили заработать бабла».
Бондарчук не промолчал после таких оценок.
«Он совсем оскорбительно высказывался “пилят бабло”. Все думают, что они эксперты, но это вкусовщина. Отвечать на это бессмысленно — всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится», — высказался режиссер в подкасте «Дайте сказать».
Он напомнил, что раньше депутаты критиковали зрителей за любовь к голливудским блокбастерам и требовали ограничить показ зарубежных картин.
«В кино шел “Человек-паук”. И все говорили: “Где наши герои? Нужно запретить и не показывать, чтобы нашу молодежь не портить. Где наши духовные скрепы?”», — вспомнил Бондарчук.
Теперь, по его словам, под удар попадают уже отечественные экранизации русской классики.
«Сейчас депутаты начинают говорить: “Доколе будем показывать?” Ну, что-то надо им говорить?» — заключил он, намекнув, что претензии к кино меняются, но давление на индустрию остается.
Ранее стало известно, что Певцов сомневается в том, что закон о защите ценностей в кино будет работать.