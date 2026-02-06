Названы самые пересматриваемые сериалы и фильмы 2000‑х в России

Анализ показал, что чаще всего зритель возвращается к просмотру франшизы «Бандитский Петербург» — в том числе частей «Бандитский Петербург 2: Адвокат» и «Бандитский Петербург: Барон». Второе место занял комедийный сериал HBO «Умерь свой энтузиазм», а тройку лидеров замкнул российский сериал «Дальнобойщики». Также в рейтинг вошли: драма «Семьянин», комедия «Осень в Нью‑Йорке», боевик «Патриот» и биографический фильм «Военный ныряльщик».