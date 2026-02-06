Ричмонд
Названы самые пересматриваемые сериалы и фильмы 2000‑х в России

Дмитрий Певцов: «Бандитский Петербург»
Дмитрий Певцов: «Бандитский Петербург»Источник: кадр из сериала «Бандитский Петербург»

«Бандитский Петербург» стал лидером рейтинга самых популярных фильмов и сериалов 2000-х среди россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Анализ показал, что чаще всего зритель возвращается к просмотру франшизы «Бандитский Петербург» — в том числе частей «Бандитский Петербург 2: Адвокат» и «Бандитский Петербург: Барон». Второе место занял комедийный сериал HBO «Умерь свой энтузиазм», а тройку лидеров замкнул российский сериал «Дальнобойщики». Также в рейтинг вошли: драма «Семьянин», комедия «Осень в Нью‑Йорке», боевик «Патриот» и биографический фильм «Военный ныряльщик».

Исследование выявило и закономерности в зрительском поведении: к фильмам и сериалам 2000−2001 годов возвращаются в декабре, январе и апреле по воскресным вечерам (19:00, 20:00 и 21:00) либо же в субботу и четверг.

Среди тайтлов 2000 года чаще всего пересматривают «Умерь свой энтузиазм» и две части «Бандитского Петербурга». А в списке самых пересматриваемых проектов 2001 года лидирует сериал «Дальнобойщики».