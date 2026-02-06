Ксения Алферова ответила библейской притчей на вопрос о разводе с Бероевым

Спокойствие и философское принятие — вот что продемонстрировала Ксения Алферова, отвечая на вопросы о болезненном расставании. Актриса, более 20 лет состоявшая в браке с Егором Бероевым, на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» всем своим видом показывала уважение к бывшему супругу, отказываясь давать подробности и осуждать его, пишет Пятый канал.