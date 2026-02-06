Ксения Алферова ответила библейской притчей на вопрос о разводе с Бероевым

Спокойствие и философское принятие — вот что продемонстрировала Ксения Алферова, отвечая на вопросы о болезненном расставании. Актриса, более 20 лет состоявшая в браке с Егором Бероевым, на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» всем своим видом показывала уважение к бывшему супругу, отказываясь давать подробности и осуждать его, пишет Пятый канал.
На вопросы журналистов она отвечала скупо, а порой лишь улыбалась в ответ. Единственное, что она с пониманием отметила, — это отчаянный характер поступка Бероева, но и здесь не стала развивать тему.
Свою позицию звезда раскрыла, обратившись к вечной мудрости. Актриса привела в пример известную евангельскую притчу, где Христос предложил безгрешным первым бросить камень в блудницу. По ее словам, осуждать кого-либо — дело неблагодарное и неверное, ведь каждый человек — загадка, и все в чем-то одинаковы.
Знаменитость пояснила, что за многими поступками, о которых потом можно пожалеть, часто стоят сильные эмоции: обида, злость или боль. Именно они, а не злой умысел, заставляют людей совершать эмоциональные шаги.
Ранее Алферова после новостей о разводе с Бероевым вышла в свет с приемным сыном.