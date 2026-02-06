Звезда «Кухни» впервые за долгое время появилась на публике с мужем и дочерью

Актриса Мария Горбань, сыгравшая в сериале «Кухня», впервые за долгое время вышла в свет с семьей. Звезда приехала с мужем и дочерью на премьеру «Сказки о царе Салтане». Супруг знаменитости Кирилл Зоткин является оператором этой картины. Артистка поделилась в соцсети кадрами с красной дорожки.
Знаменитость растит 11-летнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова. Пара была вместе пять лет, а в 2018 году они развелись. В начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал Зоткин. И 5 августа 2021 года у супругов родился сын Нилан в одной из клиник Майами.
