Звезда «Кухни» впервые за долгое время появилась на публике с мужем и дочерью

Знаменитость растит 11-летнюю дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова. Пара была вместе пять лет, а в 2018 году они развелись. В начале 2021 года артистка вновь вышла замуж, ее избранником стал Зоткин. И 5 августа 2021 года у супругов родился сын Нилан в одной из клиник Майами.