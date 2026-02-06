На премьере фильма «Равиоли Оли», в котором Ольга Бузова исполнила свою первую главную роль, звезда откровенно рассказала о дальнейших планах. Журналисты спросили, с кем из режиссеров она мечтает поработать.
«Я пока не думала, но я очень хочу. Я готова, если мне роль понравится, если это будет интересный сюжет», — высказалась певица.
Она подчеркнула, что сниматься «ради галочки» не будет.
«Мне не нужна роль ради роли. Хочу хорошую историю — комедию, драму или триллер. Я многогранна, просто пока справляюсь хорошо с ролью комедийной актрисы, но я жду».
Бузова также заявила, что успех фильма зависит от зрителей. Со своей стороны, по ее словам, она сделала все возможное.
«Но прыгнуть выше своей головы я не смогу. Я себя отдала впервые этому проекту: я отдала весь свой опыт, весь свой навык. Я была в режиме, я ни разу не опоздала, я готовилась к роли, мы ее разбирали. Большая команда поработала для вас, уважаемые зрители, для того, чтобы вы получили удовольствие. А дальше все зависит от вашей любви», — заключила певица.
