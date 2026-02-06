«Но прыгнуть выше своей головы я не смогу. Я себя отдала впервые этому проекту: я отдала весь свой опыт, весь свой навык. Я была в режиме, я ни разу не опоздала, я готовилась к роли, мы ее разбирали. Большая команда поработала для вас, уважаемые зрители, для того, чтобы вы получили удовольствие. А дальше все зависит от вашей любви», — заключила певица.