Ольга Бузова рассказала о планах на дальнейшую кинокарьеру

Артистка заявила, что она не собирается сниматься «ради галочки»
Равиоли Оли
Равиоли Оли

На премьере фильма «Равиоли Оли», в котором Ольга Бузова исполнила свою первую главную роль, звезда откровенно рассказала о дальнейших планах. Журналисты спросили, с кем из режиссеров она мечтает поработать.

«Я пока не думала, но я очень хочу. Я готова, если мне роль понравится, если это будет интересный сюжет», — высказалась певица.

Ольга Бузова и Владимир Яглыч на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба
Ольга Бузова и Владимир Яглыч на премьере фильма «Равиоли Оли», фото: пресс-служба

Она подчеркнула, что сниматься «ради галочки» не будет.

«Мне не нужна роль ради роли. Хочу хорошую историю — комедию, драму или триллер. Я многогранна, просто пока справляюсь хорошо с ролью комедийной актрисы, но я жду».

Ольга Бузова, фото: пресс-служба
Ольга Бузова, фото: пресс-служба

Бузова также заявила, что успех фильма зависит от зрителей. Со своей стороны, по ее словам, она сделала все возможное.

«Но прыгнуть выше своей головы я не смогу. Я себя отдала впервые этому проекту: я отдала весь свой опыт, весь свой навык. Я была в режиме, я ни разу не опоздала, я готовилась к роли, мы ее разбирали. Большая команда поработала для вас, уважаемые зрители, для того, чтобы вы получили удовольствие. А дальше все зависит от вашей любви», — заключила певица.

Ранее Ольга Бузова высказалась о первой большой роли в кино.