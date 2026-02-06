В Москве прошел показ фильма «Броненосец “Потемкин”» в честь 100-летия премьеры

«Я знаю, что кинотеатр проводил уже мероприятия с посольствами, и эти мероприятия проходили на высоком уровне. И с учетом какой-то уже появившейся традиции, может быть, было бы правильно организовать что-то типа дипломатического киноклуба. Тем более, что кинотеатр славен не только премьерами, но и показом старых, хороших, добрых советских фильмов. Я желаю вам насладиться фильмом и впитать часть истории, которая стала по-настоящему вечной», — добавил Богдашев.