В Москве прошел показ фильма «Броненосец “Потемкин”» в честь 100-летия премьеры

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специальный показ отреставрированной киноленты «Броненосец “Потемкин”», приуроченный к 100-летию с момента первого зрительского показа фильма, состоялся в кинотеатре «Художественный», передает корреспондент ТАСС. На мероприятии присутствовали главы дипломатических миссий иностранных государств, в том числе и ряда недружественных, а также представители не менее 50 посольств в Москве.
Директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, выступая в ходе мероприятия, рассказал, почему показ был организован «так внезапно». Идея провести подобное мероприятие родилась во время встречи дипломата с послом Республики Сингапур в Москве Нео Эк Бенг Марком, во время которой они говорили об искусстве и обсуждали новости о 100-летней годовщине с первого показа фильма. В итоге, несмотря на очень малый срок, мероприятие смогли подготовить.
«Я знаю, что кинотеатр проводил уже мероприятия с посольствами, и эти мероприятия проходили на высоком уровне. И с учетом какой-то уже появившейся традиции, может быть, было бы правильно организовать что-то типа дипломатического киноклуба. Тем более, что кинотеатр славен не только премьерами, но и показом старых, хороших, добрых советских фильмов. Я желаю вам насладиться фильмом и впитать часть истории, которая стала по-настоящему вечной», — добавил Богдашев.
Гендиректор кинопрокатной компании «К24» Сергей Дешин в свою очередь отметил, что специально для иностранных гостей всего за несколько дней была изготовлена новая версия фильма с английскими субтитрами. Также для участников мероприятия была проведена экскурсия по кинотеатру. Гостям рассказали об истории создания «Художественного», а также об особенностях архитектуры его здания.
Премьера фильма «Броненосец “Потемкин”» Сергея Эйзенштейна состоялась 18 января 1926 года в 1-м Госкинотеатре (ныне «Художественный») в Москве. Картина, посвященная 20-летию первой русской революции, совершила прорыв в кинематографе и имела оглушительный успех. За первые недели проката его посмотрело более 300 тыс. зрителей.