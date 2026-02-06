Ричмонд
Звезда «Мажора» о расстройстве пищевого поведения: «Я была помешана на еде»

Актриса Анна Цуканова-Котт призналась, что страдала РПП
Анна Цуканова-Котт на премьере фильма «Буратино», фото: пресс-служба

Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт призналась, что страдала расстройством пищевого поведения. Актриса часто заедала стресс, а потом снова начинала худеть. Артистка рассказала подписчикам в соцсетях, как ей удалось справиться с этой проблемой.

«Про расстройство пищевого поведения… Я очень долго заедала стресс, была помешана на еде. Сидела на диетах. Мне помогли медитации и работа с психологом, чтобы научиться справляться с эмоциями без жевательных рефлексов», — поделилась она.

Знаменитость подчеркивала, что это был долгий процесс. Актриса также начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам знаменитости, теперь она спит по восемь часов, и это благотворно сказалось на всем организме.

Ранее Анна Цуканова-Котт снялась в купальнике на трассе в Сочи.