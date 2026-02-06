Ричмонд
Андреасян ответил на критику из-за частого участия жены в его фильмах

Сарик Андреасян заявил, что на съемках относится к жене Лизе Моряк как к актрисе
Елизавета Моряк и Сарик Андреасян на премьере фильма «Простоквашино», фото: пресс-служба
Режиссер Сарик Андреасян рассказал о работе с женой Лизой Моряк на съемочной площадке. Его слова приводит Telegram-канал Super.ru.

Кинематографист заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену, и относится к ней так же, как к другим участникам съемочной группы.

«Когда ты ступил на съемочную площадку, ты профессиональный артист, ты перестаешь быть женой. И я общаюсь с ней как с актрисой», — отметил Андреасян.

Ранее Лиза Моряк заявила, что не просит Сарика Андреасяна снимать проекты, которые ей интересны, поскольку в таком случае «это были бы турецкие сериалы». Она добавила, что за год режиссер производит около 15 картин, а она снимается только в двух или трех из них.