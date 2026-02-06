Жена Эрнста обратилась к мужу в день его 65-летия: «Всемирный день Эрнста»

Софья Эрнст в личном блоге разместила редкие фото со своим мужем Константином Эрнстом. Супруги были запечатлены на светских мероприятиях, а также в лифте.
На последнем фото они предстали в парных модных образах. Актриса была запечатлена в шубе, а ее супруг — в брюках, свитере и пальто. Они дополнили свои образы солнцезащитными очками.
Звезда фильма «Золото Умальты» показала кадры с мужем в честь его дня рождения — 6 февраля Константину Львовичу исполнилось 65 лет.
«Всемирный день Эрнста», — подписала снимки 37-летняя актриса.
Поклонники и коллеги присоединились к поздравлениям.
«Лучшая подпись. Поздравляю», «С днем рождения мужа! Поздравляем сердечно! Константин — Прекрасен», «Как я вас понимаю, невозможно не влюбиться! Вы прекрасны», «Лучший», «Всех с этим днем», «Такие милашные», — писали подписчики.
Напомним, Софья и Константин Эрнст вместе 12 лет. В 2017-м пара узаконила свои отношения. Супруги воспитывают троих детей: девятилетнюю Эрику, восьмилетнюю Киру и пятилетнего Льва.
