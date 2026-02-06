Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Эрнста обратилась к мужу в день его 65-летия: «Всемирный день Эрнста»

Софья Эрнст показала редкие совместные кадры с супругом

Софья Эрнст в личном блоге разместила редкие фото со своим мужем Константином Эрнстом. Супруги были запечатлены на светских мероприятиях, а также в лифте.

Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети
Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети

На последнем фото они предстали в парных модных образах. Актриса была запечатлена в шубе, а ее супруг — в брюках, свитере и пальто. Они дополнили свои образы солнцезащитными очками.

Звезда фильма «Золото Умальты» показала кадры с мужем в честь его дня рождения — 6 февраля Константину Львовичу исполнилось 65 лет.

Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети
Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети

«Всемирный день Эрнста», — подписала снимки 37-летняя актриса.

Поклонники и коллеги присоединились к поздравлениям.

«Лучшая подпись. Поздравляю», «С днем рождения мужа! Поздравляем сердечно! Константин — Прекрасен», «Как я вас понимаю, невозможно не влюбиться! Вы прекрасны», «Лучший», «Всех с этим днем», «Такие милашные», — писали подписчики.

Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети
Константин и Софья Эрнст, фото: соцсети

Напомним, Софья и Константин Эрнст вместе 12 лет. В 2017-м пара узаконила свои отношения. Супруги воспитывают троих детей: девятилетнюю Эрику, восьмилетнюю Киру и пятилетнего Льва.

Ранее Софья Эрнст опубликовала редкое фото с повзрослевшим сыном. Актриса рассказала подписчикам, что отдыхала с семьей в Абу-Даби. Она сняла пятилетнего Льва в Лувре, где они были на экскурсии. 

До этого Софья Эрнст появилась на обложке глянца в платье в русском стиле. 