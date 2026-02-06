Путин поздравил актера театра и кино Заманского со 100-летием

Заманский родился 6 февраля 1926 года в городе Кременчуге. С 1958 по 1966 годы был актером Московского театра «Современник». Исполнял роли в спектаклях: «Пять вечеров» и «Старшая сестра» по пьесам Александра Володина, «Голый король» по произведению Евгения Шварца, «Четвертый» по пьесе Константина Симонова, «Пятая колонна» по произведению Эрнеста Хемингуэя, «По московскому времени» по пьесе Леонида Зорина. Заманский дебютировал в качестве киноактера в 1959 году, исполнив роль директора детдома Андрея Петряну в драме Михаила Калика «Колыбельная».