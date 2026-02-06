Путин поздравил актера театра и кино Заманского со 100-летием

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, актера театра и кино Владимира Заманского со 100-летием и отметил, что его профессиональный и жизненный путь достоин глубокого уважения.
«Ваш профессиональный, жизненный путь достоин глубокого уважения. Вы мужественно прошли фронтовыми дорогами, а после Великой Отечественной войны посвятили себя искусству, состоялись как талантливый, самобытный, творчески востребованный артист», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства подчеркнул, что яркие, интересные и запоминающиеся работы Заманского сегодня являются примером высокого мастерства, преданного служения избранному делу.
«Желаю вам доброго здоровья и бодрости духа», — заключил Путин.
Заманский родился 6 февраля 1926 года в городе Кременчуге. С 1958 по 1966 годы был актером Московского театра «Современник». Исполнял роли в спектаклях: «Пять вечеров» и «Старшая сестра» по пьесам Александра Володина, «Голый король» по произведению Евгения Шварца, «Четвертый» по пьесе Константина Симонова, «Пятая колонна» по произведению Эрнеста Хемингуэя, «По московскому времени» по пьесе Леонида Зорина. Заманский дебютировал в качестве киноактера в 1959 году, исполнив роль директора детдома Андрея Петряну в драме Михаила Калика «Колыбельная».
В 1960 году снялся в одной из главных ролей в дипломной картине Андрея Тарковского «Каток и скрипка». Позднее озвучил главного героя Криса Кельвина (актер Донатас Банионис) в фильме Тарковского «Солярис» по роману Станислава Лема (1972). Наибольшую известность Заманскому принесла роль Александра Лазарева — русского коллаборациониста, перешедшего на сторону партизан, — в военной драме Алексея Германа «Проверка на дорогах» (1971).