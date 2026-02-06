Мария Пересильд сообщила своим подписчикам, что она сменила имидж. Школьница вслед за матерью Юлией Пересильд и старшей сестрой Анной Пересильд отстригла волосы и сделала каре.
«Я подстриглась», — написала 12-летняя девочка под фото, на котором продемонстрировала свою новую прическу.
Поклонники отметили, что ей идет такая стрижка.
«Вы на парном с Аней», «Теперь на парном с Юлией Сергеевной и Анюткой. Красотка!», «Тебе идет», «Они на своем вайбе», «Тебе очень идет, как и Ане», «У вас семейное?», «Лучшая поддержка сестры», «Я даже не узнала Машу», «Теперь не узнать всех», «Тебе безумно идет! Теперь вы одинаковые», «Вы сговорились что ли?», «Вся семья под каре», «Копия мамы».
Женская часть семьи Пересильд действительно одновременно сменила имидж. Юлия Пересильд показала новый образ 30 января 2026 года на премии «Золотой орел», ведущей которой она стала. Актриса появилась на мероприятии с каре.
Затем новую прическу продемонстрировала и ее старшая дочь. Анна Пересильд в новом имидже посетила премьеру фильма «Первая». Она отметила, что с такой стрижкой стала еще больше похожа на знаменитую маму.
Напомним, Юлия Пересильд родила дочерей в отношениях с режиссером Алексеем Учителем. После расставания актриса и постановщик остались в дружеских отношениях.
Ранее Анна Пересильд призналась, что ей тяжело смотреть фильмы со своим участием.