«В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — написал Бероев в своем блоге.