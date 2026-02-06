Ксения Алферова после новостей о разводе с Егором Бероевым вышла в свет. Накануне 51-летняя актриса посетила премьеру фильма «Сказка о царе Салтане». На мероприятие она пришла со своим приемным сыном Владом Саноцким.
Артистка рассказала журналистам, что молодой человек любит сказки, поэтому она решила порадовать его новой экранизацией произведения Александра Пушкина.
Алферова взяла под опеку Саноцкого в 2018 году после того, как умерла его мама. Молодого человека могли отправить в специальный интернат, но актриса и ее экс-супруг Егор Бероев решили помочь ему.
СМИ сообщали, что актеры оборудовали для молодого человека квартиру. Также у Саноцкого есть специальный человек, который помогает ему по дому и присматривает за ним.
Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев прожили в браке более 20 лет. У них есть 19-летняя дочь Евдокия. Накануне стало известно, что актеры развелись четыре года назад.
«В ответ на статьи, в которых лезут в нашу с Ксенией семью, хочу сказать. Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — написал Бероев в своем блоге.
Ранее Алферова после развода с Бероевым сделала заявление.