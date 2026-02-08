«Здесь был Юра» с Хабенским – один из лучших российских фильмов года. Что в нем такого?

О чем фильм «Здесь был Юра»
Подростковая панк-группа в 30 лет? Почему бы нет! Серега и Олег (Кузьма Котрелев и Денис Парамонов) снимают комнаты в убитой московской коммуналке, пишут песни и играют отвязный лоу-фай, вдохновляясь чем-то в диапазоне от Sonic Youth до любимой в детстве Blink-182. Как это часто принято у российских рок-музыкантов, петь и играть они толком так и не научились, но зато тексты искренние и хорошие. Необремененные какими-то серьезными отношениями или карьерными стремлениями, они мечтают об успехе большем, чем игра для собственных девушек и друзей. К счастью, теперь в нашей стране есть вся необходимая инфраструктура для таких, как они — репбазы, клубы и фестивали.
Олегу удается договориться о первом для команды участии в важном локальном панк-сейшене «Иглы». Надо готовиться! Репетировать! И тут к нему приезжает мать с шокирующими известиями. Отец загремел по пьянке на 10 суток, и его брат Юра, неговорящий пятидесятилетний аутист, остался без присмотра. Мать слезно просит забрать его на время — Юра не способен позаботиться о себе сам. А женщина работает. Парни вынуждены поселить странного дядю в своей коммуналке, что не только строго запрещено хозяйкой, но и вызывает массу негатива от третьего жильца — молодого душнилы Андрея.
Зачем смотреть
Редкий случай, когда за современное российское кино точно не будет стыдно ни на одном мировом фестивале вплоть до «Сандэнса». В отличие от музыки главных героев, сам фильм «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина — образец кинематографического таланта и профессионализма во всем, от сценария и диалогов до актерской игры и операторской работы. Идеально точные попадания в характерные образы поколения и эпохи, достоверные и психологически мотивированные. Перед героями стоит сложный выбор — желанный концерт на фесте, от которого может зависеть вся дальнейшая судьба в музыке. Или бесящая возня с больным и чужим, в сущности, человеком, от которого одни неприятности. И этот сюжет решается легко, без нажима, без штампов и предсказуемых ходов, без лишних соплей, морализаторства и дидактики «гуманистических ценностей», от которых захочется играть уже не Blink, а Sex Pistols и Dead Kennedys.
Участие в подобном молодежном дебютном проекте артистов уровня Константина Хабенского обычно сводится либо к роли «свадебного генерала», либо к бенефису, либо к короткому «звездному камео» для афиши. Но здесь случай совершенно иной. Константин взял на себя крайне сложную и визуально невыигрышную роль без слов. И сделал ее одной из лучших в своей карьере. Эта работа просто переворачивает представления о драматических возможностях Хабенского.
Авторы фильма счастливо избежали всех соблазнов типичного сюжета о рок-группе. Здесь нет романтической линии — одна девушка появляется эпизодически и без слов, другая только в воспоминании героя. Нет попытки сделать музыкальный фильм, хотя использованные песни брянской группы Kick Chill действительно интересные. Получилось своего рода драматургическое совершенство. И хочется верить, что в России жив не только панк-рок, но и кино.
Почему можно не смотреть
Представить себе широкий зрительский успех такой ленты сложно. Неформалы в качестве главных героев, которые играют песни максимально далекие от любых радиоформатов, возможных в нашей стране, отсутствие экшена, спецэффектов и цветокора «как в Чебурашке» делают «Здесь был Юра» сугубо нишевым, фестивальным продуктом.