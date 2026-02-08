Ричмонд
«Здесь был Юра» с Хабенским – один из лучших российских фильмов года. Что в нем такого?

О том, из чего складывается драматургическое совершенство хулиганского драмеди «Здесь был Юра» и как роль неговорящего аутиста переворачивает представление об актерских способностях Константина Хабенского, читайте в рецензии Кино Mail
Борис Гришин
Автор Кино Mail

О чем фильм «Здесь был Юра»

Подростковая панк-группа в 30 лет? Почему бы нет! Серега и Олег (Кузьма Котрелев и Денис Парамонов) снимают комнаты в убитой московской коммуналке, пишут песни и играют отвязный лоу-фай, вдохновляясь чем-то в диапазоне от Sonic Youth до любимой в детстве Blink-182. Как это часто принято у российских рок-музыкантов, петь и играть они толком так и не научились, но зато тексты искренние и хорошие. Необремененные какими-то серьезными отношениями или карьерными стремлениями, они мечтают об успехе большем, чем игра для собственных девушек и друзей. К счастью, теперь в нашей стране есть вся необходимая инфраструктура для таких, как они — репбазы, клубы и фестивали.

Олегу удается договориться о первом для команды участии в важном локальном панк-сейшене «Иглы». Надо готовиться! Репетировать! И тут к нему приезжает мать с шокирующими известиями. Отец загремел по пьянке на 10 суток, и его брат Юра, неговорящий пятидесятилетний аутист, остался без присмотра. Мать слезно просит забрать его на время — Юра не способен позаботиться о себе сам. А женщина работает. Парни вынуждены поселить странного дядю в своей коммуналке, что не только строго запрещено хозяйкой, но и вызывает массу негатива от третьего жильца — молодого душнилы Андрея.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Здесь был Юра»
Кадр из фильма «Здесь был Юра»

Редкий случай, когда за современное российское кино точно не будет стыдно ни на одном мировом фестивале вплоть до «Сандэнса». В отличие от музыки главных героев, сам фильм «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина — образец кинематографического таланта и профессионализма во всем, от сценария и диалогов до актерской игры и операторской работы. Идеально точные попадания в характерные образы поколения и эпохи, достоверные и психологически мотивированные. Перед героями стоит сложный выбор — желанный концерт на фесте, от которого может зависеть вся дальнейшая судьба в музыке. Или бесящая возня с больным и чужим, в сущности, человеком, от которого одни неприятности. И этот сюжет решается легко, без нажима, без штампов и предсказуемых ходов, без лишних соплей, морализаторства и дидактики «гуманистических ценностей», от которых захочется играть уже не Blink, а Sex Pistols и Dead Kennedys.

Кадр из фильма «Здесь был Юра»
Кадр из фильма «Здесь был Юра»

Участие в подобном молодежном дебютном проекте артистов уровня Константина Хабенского обычно сводится либо к роли «свадебного генерала», либо к бенефису, либо к короткому «звездному камео» для афиши. Но здесь случай совершенно иной. Константин взял на себя крайне сложную и визуально невыигрышную роль без слов. И сделал ее одной из лучших в своей карьере. Эта работа просто переворачивает представления о драматических возможностях Хабенского.

Авторы фильма счастливо избежали всех соблазнов типичного сюжета о рок-группе. Здесь нет романтической линии — одна девушка появляется эпизодически и без слов, другая только в воспоминании героя. Нет попытки сделать музыкальный фильм, хотя использованные песни брянской группы Kick Chill действительно интересные. Получилось своего рода драматургическое совершенство. И хочется верить, что в России жив не только панк-рок, но и кино.

Почему можно не смотреть

Представить себе широкий зрительский успех такой ленты сложно. Неформалы в качестве главных героев, которые играют песни максимально далекие от любых радиоформатов, возможных в нашей стране, отсутствие экшена, спецэффектов и цветокора «как в Чебурашке» делают «Здесь был Юра» сугубо нишевым, фестивальным продуктом.