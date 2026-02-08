«Здесь был Юра» с Хабенским – один из лучших российских фильмов года. Что в нем такого?

Редкий случай, когда за современное российское кино точно не будет стыдно ни на одном мировом фестивале вплоть до «Сандэнса». В отличие от музыки главных героев, сам фильм «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина — образец кинематографического таланта и профессионализма во всем, от сценария и диалогов до актерской игры и операторской работы. Идеально точные попадания в характерные образы поколения и эпохи, достоверные и психологически мотивированные. Перед героями стоит сложный выбор — желанный концерт на фесте, от которого может зависеть вся дальнейшая судьба в музыке. Или бесящая возня с больным и чужим, в сущности, человеком, от которого одни неприятности. И этот сюжет решается легко, без нажима, без штампов и предсказуемых ходов, без лишних соплей, морализаторства и дидактики «гуманистических ценностей», от которых захочется играть уже не Blink, а Sex Pistols и Dead Kennedys.