ГД: критерием объективной оценки кинопроектов должна быть реакция зрителей

«Как найти объективность в этом вопросе? Конечно, по количеству зрителей и по тому, как зрители отзываются [о проекте]. Потому что творчество зависит от вкусов, а о них не спорят, и [нужно], чтобы мы говорили не о вкусовых предпочтениях, а о фактах», — сказала она.