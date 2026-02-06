Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

40-летняя Задорожная показала себя без макияжа после хейта из-за внешности

Актриса Настя Задорожная снялась без макияжа после критики внешности

Актриса и певица Настя Задорожная показала себя без макияжа после критики внешности. Звезду захейтили из-за возрастных изменений, посоветовав ей следить за собой и чаще ходить к косметологу. Артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи, снятое без фильтров. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анастасия Задорожная / фото: соцсети
Анастасия Задорожная / фото: соцсети

«Одолжила корону у дочки», — отметила она.

Знаменитость объясняла, что хочет быть настоящей, а не показывать идеальную картинку. По мнению артистки, нужно перестать слушать токсичных людей и освободиться от комплексов, навязанных обществом.

Ранее Анастасия Задорожная крестила дочь.