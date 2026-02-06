40-летняя Задорожная показала себя без макияжа после хейта из-за внешности

Актриса и певица Настя Задорожная показала себя без макияжа после критики внешности. Звезду захейтили из-за возрастных изменений, посоветовав ей следить за собой и чаще ходить к косметологу. Артистка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) селфи, снятое без фильтров. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Одолжила корону у дочки», — отметила она.
Знаменитость объясняла, что хочет быть настоящей, а не показывать идеальную картинку. По мнению артистки, нужно перестать слушать токсичных людей и освободиться от комплексов, навязанных обществом.
