Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Кухня» появился на публике с женой

Актер Сергей Лавыгин приехал в Большой театр с женой

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин появился на публике с женой Марией Луговой. Актеры приехали в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми в главном фойе, перед спектаклем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Мария Луговая и Сергей Лавыгин / фото: соцсети
Мария Луговая и Сергей Лавыгин / фото: соцсети

Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась общая дочь Марта. Лавыгин рассказывал в интервью, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. А 5 октября 2024 года супруги вновь стали родителями, у них появился долгожданный сын Андрей.

Ранее звезда сериала «Кухня» прогулялся с семьей по центру Москвы.