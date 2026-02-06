Звезда сериала «Кухня» появился на публике с женой

Звезда сериала «Кухня» Сергей Лавыгин появился на публике с женой Марией Луговой. Актеры приехали в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Артистка поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами, снятыми в главном фойе, перед спектаклем. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Пара поженилась в 2020 году, а 31 июля 2022 года у них появилась общая дочь Марта. Лавыгин рассказывал в интервью, что присутствовал на родах жены, к которым основательно готовился, но не смог с первого раза перерезать пуповину. По словам актера, ему потребовалось приложить немало усилий, чтобы справиться с этой задачей. А 5 октября 2024 года супруги вновь стали родителями, у них появился долгожданный сын Андрей.
