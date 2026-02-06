Никита Михалков взял на себя расходы на похороны вдовы Баталова

«Маша (дочь Алексея Баталова. — прим.ред.) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет (кто возьмет на себя заботу о Марии Баталовой. — прим.ред.), неизвестно», — сказала Гущина.