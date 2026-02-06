Ричмонд
Никита Михалков взял на себя расходы на похороны вдовы Баталова

Гущина: похоронами вдовы Баталова займется Союз кинематографистов с Михалковым
Гитана Баталова (Леонтенко)
Гитана Баталова (Леонтенко)Источник: Legion-Media.ru

Похоронами вдовы Алексея Баталова Гитаны Леонтенко займется Союз кинематографистов во главе с режиссером Никитой Михалковым. Об этом сообщает портал NEWS.ru со ссылкой на директора Гильдии актеров кино Валерию Гущину.

«Маша (дочь Алексея Баталова. — прим.ред.) в настоящее время находится у своей сестры. Союзу и гильдии небезразлична судьба Марии Алексеевны. Как это будет (кто возьмет на себя заботу о Марии Баталовой. — прим.ред.), неизвестно», — сказала Гущина.

Как уточняет портал, Мария Баталова страдает ДЦП, она жила в квартире с матерью.

О кончине Гитаны Леонтенко накануне рассказала представительница семьи, юрист Татьяна Кириенко. Прощание пройдет в пятницу, 6 февраля на Преображенском кладбище в Москве.