Не секрет, что наши любимые исполнители получают огромные гонорары и могут позволить себе почти все, что угодно. И то, что начинается как безобидное хобби, с одной маленькой вещицы, нередко превращается в дело, на которое уходит ничуть не меньше времени, чем на игру в кино. Одни так компенсируют проблемы из детства. Другие — подходят чуть ли не с музейным интересом. Рассказываем, что хранят в своих домах известные артисты.
Том Хэнкс
Двукратный лауреат премии «Оскар», Том Хэнкс известен как большой спец по пишущим машинкам. Все началось в 1970-х годах с покупки первого портативного аппарата. Сегодня собрание актера насчитывает более сотни единиц — от громоздких моделей начала XX века до изящных Hermes 3000. Причем это не просто предметы интерьера: он регулярно использует старинную технику для переписки и даже берет любимые на съемочные площадки.
В 2017-м Хэнкс опубликовал сборник рассказов «Уникальный экземпляр», в каждой истории которого фигурирует хотя бы одна машинка. Кроме того, он выпустил мобильное приложение Hanx Writer. Программа детально имитирует звук и эстетику работы на классической печатном устройстве.
Николас Кейдж
У Николаса Кейджа репутация человека, от которого можно ждать самого невероятного. Вспомните хотя бы, как он скупал машины, череп динозавра или построил собственный мавзолей. Однако главной страстью актера всегда были комиксы. Он настолько предан этой культуре, что даже выбрал себе творческий псевдоним в честь героя Marvel Люка Кейджа.
Главным сокровищем его коллекции всегда считался легендарный выпуск Action Comics 1938 года, где впервые появился Супермен. В 2000-м его украли, но спустя годы случайно обнаружили. Кейдж продал возвращенную реликвию на аукционе за рекордные 2,16 миллиона долларов. Вообще его увлечение супергероями не знает границ: даже своего сына он назвал Кал-Элом — родовым именем того же Супермена.
Джонни Депп
Звезда «Пиратов Карибского моря» обладает внушительным перечнем вещей Джека Керуака, чей культовый роман «В дороге» оказал на актера огромное влияние. В его владении — письма, рукописи, записные книжки и даже личные вещи писателя: печатная машинка, чемодан и то самое пальто, в котором Керуак изображён на обложке одной из биографий. На эти уникальные архивы Джонни Депп потратил десятки тысяч долларов.
Однако еще неожиданнее выглядит пантеон из кукол Барби. Изначально он покупал их для игр с дочерью, Лили-Роуз. Когда она подросла, Джонни решил не избавляться от коллекции. Сегодня в ней насчитываются десятки уникальных фигурок, включая Элвиса Пресли, Бейонсе и Мэрилин Монро. Также есть и его персонажи — Джек Воробей, Безумный Шляпник.
Деми Мур
Вернувшаяся на Олимп после «Субстанции», Деми Мур тоже коллекционирует кукол. Только представьте, в ее доме их хранится несколько тысяч! В детстве семья Деми жила очень бедно, они не могли позволить много игрушек. Поэтому во взрослом возрасте исполнительница решила наверстать упущенное. У нее в изобилии собраны антикварные фарфоровые куклы, авторские модели, Барби и даже фигурки солдатиков G.I. Joe. Каждая застрахована на внушительную сумму.
Кстати, особую привязанность актриса питает к необычным куклам с дефектами или человеческой мимикой. Бывшие мужья звезды, Брюс Уиллис и Эштон Кутчер, по-разному относились к этому хобби: один подшучивал, а второго тысячи фарфоровых глаз доводили до истерики.
Бен Стиллер
Звезда комедий «Образцовый самец» и «Знакомство с родителями» — настоящий фанат «Звездного пути». Бен Стиллер начал собирать памятные вещи, связанные с культовым сериалом, еще в подростковом возрасте. В коллекции есть реквизит с оригинальных съемок, костюмы персонажей, модели кораблей и даже уши Спока с автографом Леонарда Нимоя.
Культовая франшиза оказала огромное влияние на его становление. Причем в творческом плане тоже. Достаточно посмотреть сериал «Разделение», где немало визуальных заимствований из обожаемой им саги.
Аманда Сайфред
Хобби звезды «Горничной» Аманды Сайфред может вызвать недоумение у защитников животных, но сама она относится к нему как к высокому искусству. Актриса коллекционирует чучела животных. У нее есть олени, лисы и даже миниатюрные птицы.
Аманда рассказывала, что ее привлекает эстетика викторианской эпохи, когда такие коллекции были популярны у аристократии. Правильно выполненное чучело она приравнивает к скульптуре, живописи. При этом подчеркивает, что покупает только антикварные экземпляры животных, погибших по естественным причинам.