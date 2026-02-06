Ричмонд
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Артур Арутюнян

Актеру было 68 лет
На 69-м году ушел из жизни актер Артур Арутюнян, известный по ролям в фильмах и сериалах «Брат», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и других. Об этом стало известно aif.ru.

Арутюнян ушел из жизни 5 февраля, до 69-летия он не дожил всего неделю. Дата и место прощания пока не раскрываются.

Актер родился 12 феварял 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Долгое время жил и работал в Санкт-Петербурге.

Впервые в кино он снялся в начале 90-х. Известен по роли Валета в детективе 1991 года «Гений» с Александром Абдуловым, Ларисой Белогуровой, Иннокентием Смоктуновским и Сергеем Прохановым. Кроме того, снимался в таких фильмах и сериалах, как «Когда святые маршируют», «Улыбка», «Жертва для императора», «Брат», «Улицы разбитых фонарей 1», «Убойная сила 1» и др.

В фильме «Брат» Арутюнян сыграл кавказца, насмешливо уведомляющего кондуктора об отсутствии у него билета.