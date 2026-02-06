Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая в жилете с глубоким декольте снялась для рекламы бренда

Актриса снялась для рекламы модного бренда

Актриса Зендая снялась для рекламы французского бренда Louis Vuitton. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Зендая / фото: соцсети
Зендая / фото: соцсети

28-летняя знаменитость стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Певица позировала в черном жилете с глубоким декольте и брюках. Образ дополнила сумка из кожи и цепочка. На других фото она была одета в жакет с брошью. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с кремовой помадой и угольно-черными стрелками.

Ранее Зендая опубликовала фото в свадебном платье.