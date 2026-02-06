Зендая в жилете с глубоким декольте снялась для рекламы бренда

28-летняя знаменитость стала лицом новой рекламной кампании бренда Louis Vuitton. Певица позировала в черном жилете с глубоким декольте и брюках. Образ дополнила сумка из кожи и цепочка. На других фото она была одета в жакет с брошью. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали легкий макияж с кремовой помадой и угольно-черными стрелками.