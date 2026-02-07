Эксперты называют ситуацию парадоксальной: всего 20 минут на экране, и сразу номинация на главную награду киноиндустрии. Артистка сыграла роль Перфидии Беверли-Хиллз в черной комедии Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». В начале 2026 года она выиграла «Золотой глобус» и теперь претендует на новую статуэтку за «Лучшую женскую роль второго плана». Тейяна Тейлор — кто она такая, чем покорила опытных кинокритиков и почему номинирована на «Оскар»? Давайте разбираться.
Музыка
Тейяна Тейлор — личность многогранная. Уроженка Нью-Йорка с афроамериканскими и тринидадскими корнями профессионально занималась хореографией с Бейонсе, режиссурой и съемками в звездных видеоклипах, а также была фотомоделью фирм Adidas (2013) и Reebok (2016). Однако путь к славе девушки берет истоки в музыке. Будучи с детства натурой артистичной, Тейяна начала карьеру вокалистки, самостоятельно сочиняя песни. И в 2007 году подписала контракт с лейблом Фаррелла Уильямса, специализирующимся на хип-хопе и R’n’B — Star Trak Entertainment. Благодаря такому сотрудничеству случился ее первый сольный альбом.
Спустя пять лет Тейлор перешла в лейбл GOOD Music и начала создавать музыку с текстами для других артистов. Например, для Криса Брауна, Ашера или Омариона. Она приложила руку и голос (в качестве бэк-исполнительницы) к альбому Канье Уэста под названием My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), а также работала в его танцевальном коллективе.
Видео
Несмотря на музыкальный резонанс, параллельно Тейяна прославилась на теле-, а потом и на киноэкранах. В 2007-ом она приняла участие в популярному для США телешоу «Уже можно» (My Super Sweet 16) — реалити об американских, канадских и британских подростках с богатыми родителями. Тогда же девушка впервые появилась в клипе рэпера Jay-Z, а в 2010-ом дебютировала в кинематографе. Первой ее актерской работой стала ритмичная драма Роба Харди «Братство танца». К слову, фильмография Тейлор насчитывает около 60 работ.
Видеокамеру в руках Тейяна тоже умеет держать. Тейлор дважды — в 2020 и 2023 — становилась победителем премии BET Award в категории «Видеорежиссер года». Под псевдонимом Спайк Ти девушка срежиссировала музыкальные клипы сначала для себя: Lose Each Other (2020), Concrete (2020), Still (2020). А затем и для таких популярных исполнителей, как певица Квин Найджа, рэперы Rich the Kid, Брайсон Тиллер и P. Diddy, а также их коллеги женского пола Flo Milli, Mulatto и Rubi Rose.
Личная жизнь
Успешна Тейяна Тейлор оказалась и в семейной жизни. В сентябре 2016 года она тайно обручилась с баскетболистом NBA Иманом Шампертом. По рассказам артистки, вместо пышной церемонии пара сказала друг другу «да» дома, напротив ванной комнаты. Там же годом ранее родилась их первая дочь Иман Тэйла (2015). По прошествии пяти лет на свет появилась и ее сестра – Рю Роуз (2020).
Правда, к 2024 году семья распалась — развод случился также тихо. Однако без скандала в СМИ на этот не обошлось: после расставания экс-супруги обвинили друг друга и прессу в чрезмерной болтливости. Якобы их документы о расторжении брака стали достоянием общественности. Кроме того, бывший игрок национальной сборной «не поделил» детей и обиделся на Тейлор из-за предположительно расистских высказываний в свой адрес.
Фильмография
Список киноработ Тейяны Тейлор, конечно, внушительный для 36-летней особы. Правда, все предыдущие проекты были весьма разношерстны и успеха у широкой публики не имели. Актриса снималась на второстепенных ролях в музыкальной комедии Йена Эдельмана «Афтепати» (2018), юмористической картине Эрика Уайта «Западня» (2019) и в трагикомичном мюзикле Джеймса Сэмюэла «Книга Кларенса» (2023). Были и главные роли, например, в криминальной драме А. В. Рокуэлла «Тысяча и один» (2023), юридическом сериале «Все честно» (2025) и детективной истории Тайлера Перри «Последняя капля» (2025).
Поэтому политический триллер Пола Томаса «Битва за битвой» можно считать первой действительно серьезной работой Тейяны Тейлор. В том числе, и в плане признания профессиональным сообществом. Сыграв Перфидию – сбежавшую подружку главного героя в исполнении Леонардо ДиКаприо – она удостоилась номинации на Премию Гильдии киноактеров США, победы в «Золотом глобусе» за «Лучшую женскую роль второго плана» и, самое главное, теперь претендует на «Оскар» в той же категории. Задолго до оглашения номинантов артистка призналась, что всегда верила и ждала, когда же «настанет ее час».
Почему Тейяна Тейлор номинирована на «Оскар»?
Напомним, что создатели номинированной на «Оскар» в 13-ти категориях трагикомедии «Битва за битвой» высмеивают пороки общества, открывая зрителю все новые и новые чернеющие слои его подноготной. Казалось бы, своеобразные радикальные «Робин Гуды» — Пэт Калхун «из гетто» и его возлюбленная Перфидия Беверли-Хиллз — воюют с коррупцией и неугодной властью. Правда, слишком незаконными методами. Однако, как только героям выпадает шанс встать на праведную и спокойную дорожку, оба лишь глубже утопают в том, с чем боролись. Конечно, персонажи претендентов на премию Леонардо ДиКаприо и Шона Пенна, как и всегда, заставляют верить и сопереживать происходящему на экране.
Кинокритиков образ бескомпромиссной и жесткой Перфидии впечатлил куда больше. Настолько, что героиню назвали «готовым монументом революции». По мнению экспертов, актрисе удалось всего за неполные 20 минут появления на экране показать разноплановость гнусного характера персонажа в и без того черной комедии Пола Томаса Андерсона. Страстная любовница и заботливая супруга, решительная бандитка и слабохарактерная мать, радикально преданная делу защитница и способная предать коллега, лживая идеалистка и совестливая революционерка — такой противоречивой оказалась Перфидия в исполнении Тейяны Тейлор. Тогда как героев ДиКаприо и Пенна зрители постепенно, на протяжении 162-х минут, под разными углами разглядывают и знакомятся с их слоями. Как здесь обделить явно талантливую актрису и не отметить ее заслуг наравне с мастодонтами Голливуда?