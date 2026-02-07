Напомним, что создатели номинированной на «Оскар» в 13-ти категориях трагикомедии «Битва за битвой» высмеивают пороки общества, открывая зрителю все новые и новые чернеющие слои его подноготной. Казалось бы, своеобразные радикальные «Робин Гуды» — Пэт Калхун «из гетто» и его возлюбленная Перфидия Беверли-Хиллз — воюют с коррупцией и неугодной властью. Правда, слишком незаконными методами. Однако, как только героям выпадает шанс встать на праведную и спокойную дорожку, оба лишь глубже утопают в том, с чем боролись. Конечно, персонажи претендентов на премию Леонардо ДиКаприо и Шона Пенна, как и всегда, заставляют верить и сопереживать происходящему на экране.