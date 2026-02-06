Ричмонд
Дрожжина беспокоится о дочери Баталова после смерти вдовы: «Кто защитит Марию?»

Актриса Дрожжина потребовала опеки над младшей дочерью Баталова из-за аферистов
Наталья Дрожжина
Наталья ДрожжинаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса фильма «Интердевочка» Наталья Дрожжина, условно осужденная за мошенничество с имуществом Баталовых, обратилась к старшей дочери Алексея Баталова — Надежде. Ее слова передает mk.ru.

По словам знаменитости, она искренне сочувствует Марии в связи с недавней утратой матери Гитаны — вдовы Алексея Баталова — и переживает за ее будущее.

Мария — инвалид детства с тяжелой формой ДЦП и передвигается только в инвалидной коляске. Ей 58 лет. Она также является талантливой сценаристкой и писательницей.

«Надежда Баталова должна, как единственная родня, подать на опеку, иначе Маша может оказаться в руках мошенников», — рекомендовала Дрожжина.

Актриса подчеркнула, что всегда находилась в хороших отношениях с Марией, несмотря на затяжной конфликт. Она призналась, что за эти годы даже «прикипела» к женщине. Также Дрожжина отметила, что Мария фактически стала «разменной монетой» в конфликте вокруг имущества семьи Баталовых.

«Если Надежда не подаст на опеку, кто защитит Марию?» — подытожила Дрожжина.