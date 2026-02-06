Ричмонд
Олеся Железняк рассказала о своем самочувствии

Актриса сообщила, что чувствует себя хорошо
Олеся Железняк
Олеся ЖелезнякИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Актриса театра и кино Олеся Железняк чувствует себя хорошо. Об этом артистка рассказала в беседе с ТАСС.

«Все в порядке», — сказала собеседница агентства, не уточнив, действительно ли ей понадобилась экстренная помощь медиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы ночью актрисе стало плохо — она пожаловалась на высокое давление и боли в груди. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации Железняк отказалась.

Железняк — актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Известна по работе в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «8 первых свиданий», «Няньки», «СидЯдома», «Баба Яга спасает мир».