Олеся Железняк рассказала о своем самочувствии

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Актриса театра и кино Олеся Железняк чувствует себя хорошо. Об этом артистка рассказала в беседе с ТАСС.
«Все в порядке», — сказала собеседница агентства, не уточнив, действительно ли ей понадобилась экстренная помощь медиков.
Ранее в СМИ появилась информация, что якобы ночью актрисе стало плохо — она пожаловалась на высокое давление и боли в груди. Врачи оказали ей помощь, от госпитализации Железняк отказалась.
Железняк — актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, певица и телеведущая. Родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Известна по работе в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «8 первых свиданий», «Няньки», «СидЯдома», «Баба Яга спасает мир».