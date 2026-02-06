Актриса Ольга Тумайкина объяснила, почему детям нужно читать сказки

Детям важно читать сказки, поскольку они обеспечивают им чувство благополучия и защищенности. Об этом на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» «Пятому каналу» заявила народная артистка России Ольга Тумайкина.
По ее словам, делать это важно вслух и с выражением. Актриса отметила, что подобная забота является частью воспитания.
«Если бы вы были мой ребенок, то я бы вам читала не просто вслух, а с выражением. Я бы вас при этом обнимала и беспокоилась о том, тепло ли вы одеты в этот зимний вечер. Это все часть воспитания, это все части того, чтобы вы чувствовали себя благополучно, чтобы дети чувствовали себя защищенными», — поделилась Тумайкина.
Артистка добавила, что такие произведения позволяют ребенку отодвинуть взрослую жизнь с ее реальностью, где мечтам и отдыху не всегда есть место. При этом родительская любовь и сказочность книжек могут стать броней для ребенка, отметила она.