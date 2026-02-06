Ричмонд
Звезде «Сватов» экстренно вызвали скорую из‑за резкой боли

РЕН-ТВ: актрисе «Сватов» Железняк экстренно потребовалась помощь врачей в Москве
Заслуженной артистке России Олесе Железняк потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщает РЕН-ТВ в Telegram-канале.

Как отмечает СМИ, актрису беспокоили боли в груди, и она вызвала скорую помощь. Прибывшие медики быстро оказали звезде помощь на месте. Но, несмотря на рекомендации врачей, артистка отказалась госпитализироваться.

На данный момент нет данных о состоянии здоровья знаменитости, а также о том, что именно привело к ухудшению ее самочувствия.

Ранее Олеся Железняк рассказала о критике в театре из-за съемок в «Моей прекрасной няне».