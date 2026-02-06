На Пхукете 2 марта откроется фестиваль российского кино

«Особое место в программе “Русских сезонов” отводится фольклорному искусству. Выступят танцевальные ансамбли из Карачаево-Черкессии и Республики Алтай. Кроме того, в Бангкоке и Пхукете артисты проведут хореографические мастер-классы. Это только начало сезонов. В течение года зрители увидят исполнение классической музыки, народные танцы, театральные постановки, тематические художественные выставки и кинопоказы. Ожидаем, что этот год будет насыщен разнообразными мероприятиями, которые вызовут интерес не только у любителей российской культуры, но и более широкой аудитории», — отметил российский дипломат.