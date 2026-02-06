На Пхукете 2 марта откроется фестиваль российского кино

БАНГКОК, 6 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Фестиваль российского кино откроется 2 марта на острове Пхукет под эгидой проекта Министерства культуры России «Русские сезоны» в Таиланде. Об этом в преддверии Дня дипломатического работника в интервью корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин.
«2 марта на Пхукете запланировано открытие фестиваля российского кино, который позволит зрителям познакомиться с современными работами российских режиссеров. Все фильмы будут показаны на русском языке с тайскими субтитрами», — сказал он.
«Особое место в программе “Русских сезонов” отводится фольклорному искусству. Выступят танцевальные ансамбли из Карачаево-Черкессии и Республики Алтай. Кроме того, в Бангкоке и Пхукете артисты проведут хореографические мастер-классы. Это только начало сезонов. В течение года зрители увидят исполнение классической музыки, народные танцы, театральные постановки, тематические художественные выставки и кинопоказы. Ожидаем, что этот год будет насыщен разнообразными мероприятиями, которые вызовут интерес не только у любителей российской культуры, но и более широкой аудитории», — отметил российский дипломат.
Томихин ранее сообщил ТАСС, что российский пианист, народный артист РФ Денис Мацуев 27 февраля в Таиландском культурном центре откроет «Русские сезоны» совместным выступлением с Бангкокским королевским симфоническим оркестром.
«Там же гости смогут увидеть выставку мозаичного искусства “Дягилев “Русские сезоны. Генеральная репетиция””, которую представит Московская школа мозаики. Далее 1 марта в парке Лумпхини совместно с Королевским Бангкокским симфоническим оркестром дадут концерт российские лауреаты международных музыкальных конкурсов», — указал собеседник агентства.
Глава российского диппредставительства подчеркнул, что «Русские сезоны» в Таиланде проводятся с целью «познакомить таиландских друзей с многообразием и богатством российской культуры, продолжить диалог между нашими народами на языке искусства».