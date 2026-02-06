В лонг-лист премии «Ника» вошли более 80 картин

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Национальная кинематографическая премия «Ника» представила лонг-лист номинантов за 2025 год. За звание «Лучший игровой фильм» будут бороться 85 картин, сообщается на официальном сайте премии.
Среди работ, принимающих участие в конкурсе: «Алиса в Стране чудес» Юрия Хмельницкого, «Волчок» Константина Смирнова, «Август» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева, «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» Игоря Волошина, «Батя 2. Дед» Ильи Учителя, «В списках не значился» Сергея Коротаева, «Горыныч» Дмитрия Хонина, «Двое в одной жизни, не считая собаки» Андрея Зайцева, «Красный шелк» Андрея Волгина, «Лермонтов» Бакура Бакурадзе, «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова и другие.
Голосование традиционно проведут в два тура. По регламенту в номинации «Лучший фильм» необходимо выделить не более пяти претендентов, а в номинациях по профессиям — не более трех.
О премии
«Ника» — российская кинематографическая премия. Вручается за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения. Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана. Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года.