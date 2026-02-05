Анна Чиповская опубликовала в личном блоге информацию о прощании с мамой, заслуженной артисткой России Ольгой Чиповской.
«Прощание с мамой пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 в Большом фойе Театра им. Вахтангова», — написала актриса.
Также Анна поблагодарила за соболезнования и теплые слова: «Я искренне благодарю всех за теплые слова и поддержку».
О смерти Ольги Чиповской стало известно 4 февраля. Театр имени Вахтангова официально сообщил об уходе из жизни актрисы, прослужившей в нем более 40 лет. Ольге Чиповской было 67 лет.
Ранее Ирина Безрукова поддержала Анну Чиповскую после смерти ее мамы.