Дочь Заворотнюк показала идеальную фигуру через 10 месяцев после родов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала идеальную фигуру через десять месяцев после родов. Блогер Анна Заворотнюк позировала в лифте в обтягивающем платье без рукавов и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила сына, которого назвала Марселем.
Знаменитость уже три года живет с семьей в Дубае. Она состоит в браке с предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Блогер рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения. Она несколько лет скрывала этого от публики.
