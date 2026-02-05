Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Заворотнюк показала идеальную фигуру через 10 месяцев после родов

Анна Заворотнюк снялась в обтягивающем платье через десять месяцев после родов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала идеальную фигуру через десять месяцев после родов. Блогер Анна Заворотнюк позировала в лифте в обтягивающем платье без рукавов и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Анна Заворотнюк / фото: соцсети
Анна Заворотнюк / фото: соцсети

Модель 2 апреля 2025 года стала матерью. Она родила сына, которого назвала Марселем.

Знаменитость уже три года живет с семьей в Дубае. Она состоит в браке с предпринимателем Тимуром Исмаиловым, личность которого была раскрыта только в июне 2024 года. Блогер рассказывала, что познакомилась с возлюбленным во время учебы в Нью-Йорке восемь лет назад. Мужчина сделал ей предложение в 2021 году, а перед переездом в Дубай они официально зарегистрировали отношения. Она несколько лет скрывала этого от публики.

Ранее Анна Заворотнюк показала, как отпраздновала 30-летие в Москве.