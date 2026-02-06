Ричмонд
Актеры-рекордсмены «Оскара»: кто вошел в историю премии не только по количеству наград

Эти актеры вошли в историю «Оскара» не только благодаря статуэткам, но и уникальным рекордам, которые до сих пор не удалось превзойти. Вспоминаем имена тех, чьи достижения сделали церемонию частью большой кинолетописи
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Премия Оскар
Премия ОскарИсточник: Legion-Media.ru

Уже совсем скоро, 15 марта, мир будет чествовать новых лауреатов премии «Оскар». Церемония вручения самой престижной кинонаграды пройдет уже в 98-й раз. Среди номинантов — Леонардо ДиКаприо, Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс — их уже можно назвать рекордсменами «Оскара», а вот в чем именно, рассказываем в этой статье. И еще несколько интересных фактов об актерских достижениях за всю историю премии.

Самое долгое ожидание «Оскара»

Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприоИсточник: Legion-Media.ru

Начнем с действующего номинанта — Леонардо ДиКаприо. Он получил свою давно заслуженную статуэтку только через 22 года после первой номинации! Впервые его имя значилось в списке претендентов в 1994 году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за драму «Что гложет Гилберта Грейпа?». Тогда Лео было 20 лет. 

В 2005 случилась номинация за фильм «Авиатор» («Лучшая мужская роль»), в 2007 — за «Кровавый алмаз» («Лучшая мужская роль»), еще одну статуэтку как лучший актер он мог получить в 2014 за «Волк с Уолл-стрит». Но только в 2016 киноакадемия назвала ДиКаприо лучшим за роль в «Выжившем». Тогда соцсети заполонили ролики ликующих перед экранами фанатов актера под песню Селин Дион My Heart Will Go On.

Самое большое количество номинаций

Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Неподражаемая Мэрил Стрип установила рекорд по количеству актерских номинаций на «Оскар» — у нее их 21. Подобного нет ни у одного другого актера или актрисы в мире. Первая случилась в 1979 году, когда Мэрил было 30 лет. Она претендовала на награду как актриса второго плана в фильме «Охотник на оленей». 

Свой первый «Оскар» актриса получила в той же номинации за фильм «Крамер против Крамера» в 1980 году. Затем была победа в 1983 году за лучшую женскую роль в драме «Выбор Софи», и в 2012 году за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди». 

Самые рассеянные победители

А вот что объединяет Леонардо ДиКаприо и Мерил Стрип, помимо таланта? Это… рассеянность в отношении золотой статуэтки! Свой первый «Оскар» актриса от волнения забыла в туалетной комнате. А Лео — в ресторане после вечеринки по случаю премии. Впрочем, некоторые поклонники полагают, что ДиКаприо сделал это нарочно, чтобы показать, как неважно для него признание киноакадемиков — уж слишком долго он его ждал. 

Самая оскароносная актриса

Кэтрин Хепберн в фильме «Лев зимой»
Кэтрин Хепберн в фильме «Лев зимой»

За 98 лет премии «Оскар» пока никому не удалось побить рекорд Кэтрин Хепберн по количеству статуэток. Легенда Голливуда четыре раза становилась лучшей актрисой по версии киноакадемиков: в 1934 году за фильм «Ранняя слава» — Хепберн было 27 лет. Через 34 года — в 1968 году — актриса удостоилась победы за главную роль в ленте  «Угадай, кто придет к обеду?». Через год — снова «Оскар» за картину «Лев зимой». В 75-летнем возрасте Хепберн получила приз как лучшая актриса в фильме «На золотом пруду» (1982)

Самый титулованный актер 

Джек Николсон
Джек НиколсонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Это звание за всю историю «Оскара» пока имеют три актера — у каждого по три статуэтки. Уолтер Бреннан — он активно снимался в 1950-х годах и три раза становился лучшим актером второго плана. Джек Николсон — получил награду в 1975 году за главную роль в драме «Пролетая над гнездом кукушки», затем была победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Язык нежности» (1984) и снова — за главную роль в ленте «Лучше не бывает» (1997). Британский актер Дэниэл Дэй-Льюис не только трижды становился лауреатом «Оскара» как лучший актер, но и был первым, кто получил престижную награду в двух столетиях: за фильмы «Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2008) и «Линкольн» (2013). 

Самые молодые победители и номинанты 

Ширли Темпл
Ширли ТемплИсточник: Alloverpress

Самым первым ребенком-актером, удостоенным премии «Оскар», стала в 1934 году Ширли Темпл — в шестилетнем возрасте она поднялась на сцену за «Молодежной наградой Академии». Это тот же «Оскар», но в мини-версии, им награждали несовершеннолетних актеров вплоть до 1962 года. Затем юные дарования стали соревноваться наряду со взрослыми. 

И такой «взрослый», настоящий «Оскар» первой получила в 1973 году десятилетняя Татум О'Нил — за свою дебютную роль в роуд-муви «Бумажная луна». Она сыграла в нем вместе со своим отцом Райаном О’Нилом. Самым юным номинантом на «Оскар» пока остается Джастин Генри, который попал во внимание академиков в восьмилетнем возрасте за роль в драме «Крамер против Крамера» (1979). 

В этом же разделе упомянем номинантов нынешнего «Оскара». Тимоти Шаламе уже вписал свое имя в историю премии как самый молодой актер, у которого к 30 годам есть три номинации. В копилке Дженнифер Лоуренс — пять номинаций к ее 35 годам, первую она получила в 2011 году, когда ей был 21 год. Два года спустя заветная статуэтка досталась ей за лучшую роль в фильме «Мой парень — псих!». 

Самые возрастные лауреаты и номинанты

Энтони Хопкинс
Энтони ХопкинсИсточник: Rex / Fotodom.ru

В 2021 году за «Оскаром» поднялся великий и ужасный сэр Энтони Хопкинс, став на сегодня самым пожилым лауреатом премии — в 83 года он был признан лучшим актером за драму «Отец». За 29 лет до этого Хопкинс получил свой первый «Оскар» за  главную роль в триллере «Молчание ягнят». Среди номинантов рекорд по возрасту принадлежит Артуру Пламмеру — в 2017 году он претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана», ему было 88 лет. 

Что касается актрис, то в 1990 году главную награду Академии получила 80-летняя Джессика Тэнди за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи». Самой возрастной номинанткой по сей день остается Глория Стюарт — за роль старой Роуз в «Титанике» она могла получить «Оскар» как лучшая актриса второго плана. На тот момент актрисе было 87 лет и «Титаник» стал для нее красивым возвращением в кино после перерыва в шесть десятилетий. 

Самая запоминающаяся речь победителя

Кларк Гейбл
Кларк ГейблИсточник: Rex / Fotodom.ru

Здесь вспомним не про самые эмоциональные выступления — все же это несколько субъективно, а про рекорды по продолжительности. Так, самую длинную речь слушали зрители в 1943 году — обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль Грир Гарсон Миссис Минивер») говорила около семи минут, перечисляя благодарности всем, кому можно, включая сотрудников роддома, в котором она появилась на свет. Этот случай заставил организаторов ввести временной лимит, который отводится для слов победителя. Самым коротким выступлением стало обворожительное «Благодарю вас» от Кларка Гейбла в 1935 году — он получил статуэтку за главную роль в фильме «Это случилось однажды ночью». 