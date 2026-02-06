Здесь вспомним не про самые эмоциональные выступления — все же это несколько субъективно, а про рекорды по продолжительности. Так, самую длинную речь слушали зрители в 1943 году — обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль Грир Гарсон («Миссис Минивер») говорила около семи минут, перечисляя благодарности всем, кому можно, включая сотрудников роддома, в котором она появилась на свет. Этот случай заставил организаторов ввести временной лимит, который отводится для слов победителя. Самым коротким выступлением стало обворожительное «Благодарю вас» от Кларка Гейбла в 1935 году — он получил статуэтку за главную роль в фильме «Это случилось однажды ночью».