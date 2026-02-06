Уже совсем скоро, 15 марта, мир будет чествовать новых лауреатов премии «Оскар». Церемония вручения самой престижной кинонаграды пройдет уже в 98-й раз. Среди номинантов — Леонардо ДиКаприо, Тимоти Шаламе, Дженнифер Лоуренс — их уже можно назвать рекордсменами «Оскара», а вот в чем именно, рассказываем в этой статье. И еще несколько интересных фактов об актерских достижениях за всю историю премии.
Самое долгое ожидание «Оскара»
Начнем с действующего номинанта — Леонардо ДиКаприо. Он получил свою давно заслуженную статуэтку только через 22 года после первой номинации! Впервые его имя значилось в списке претендентов в 1994 году в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за драму «Что гложет Гилберта Грейпа?». Тогда Лео было 20 лет.
В 2005 случилась номинация за фильм «Авиатор» («Лучшая мужская роль»), в 2007 — за «Кровавый алмаз» («Лучшая мужская роль»), еще одну статуэтку как лучший актер он мог получить в 2014 за «Волк с Уолл-стрит». Но только в 2016 киноакадемия назвала ДиКаприо лучшим за роль в «Выжившем». Тогда соцсети заполонили ролики ликующих перед экранами фанатов актера под песню Селин Дион My Heart Will Go On.
Самое большое количество номинаций
Неподражаемая Мэрил Стрип установила рекорд по количеству актерских номинаций на «Оскар» — у нее их 21. Подобного нет ни у одного другого актера или актрисы в мире. Первая случилась в 1979 году, когда Мэрил было 30 лет. Она претендовала на награду как актриса второго плана в фильме «Охотник на оленей».
Свой первый «Оскар» актриса получила в той же номинации за фильм «Крамер против Крамера» в 1980 году. Затем была победа в 1983 году за лучшую женскую роль в драме «Выбор Софи», и в 2012 году за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди».
Самые рассеянные победители
А вот что объединяет Леонардо ДиКаприо и Мерил Стрип, помимо таланта? Это… рассеянность в отношении золотой статуэтки! Свой первый «Оскар» актриса от волнения забыла в туалетной комнате. А Лео — в ресторане после вечеринки по случаю премии. Впрочем, некоторые поклонники полагают, что ДиКаприо сделал это нарочно, чтобы показать, как неважно для него признание киноакадемиков — уж слишком долго он его ждал.
Самая оскароносная актриса
За 98 лет премии «Оскар» пока никому не удалось побить рекорд Кэтрин Хепберн по количеству статуэток. Легенда Голливуда четыре раза становилась лучшей актрисой по версии киноакадемиков: в 1934 году за фильм «Ранняя слава» — Хепберн было 27 лет. Через 34 года — в 1968 году — актриса удостоилась победы за главную роль в ленте «Угадай, кто придет к обеду?». Через год — снова «Оскар» за картину «Лев зимой». В 75-летнем возрасте Хепберн получила приз как лучшая актриса в фильме «На золотом пруду» (1982)
Самый титулованный актер
Это звание за всю историю «Оскара» пока имеют три актера — у каждого по три статуэтки. Уолтер Бреннан — он активно снимался в 1950-х годах и три раза становился лучшим актером второго плана. Джек Николсон — получил награду в 1975 году за главную роль в драме «Пролетая над гнездом кукушки», затем была победа в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме «Язык нежности» (1984) и снова — за главную роль в ленте «Лучше не бывает» (1997). Британский актер Дэниэл Дэй-Льюис не только трижды становился лауреатом «Оскара» как лучший актер, но и был первым, кто получил престижную награду в двух столетиях: за фильмы «Моя левая нога» (1989), «Нефть» (2008) и «Линкольн» (2013).
Самые молодые победители и номинанты
Самым первым ребенком-актером, удостоенным премии «Оскар», стала в 1934 году Ширли Темпл — в шестилетнем возрасте она поднялась на сцену за «Молодежной наградой Академии». Это тот же «Оскар», но в мини-версии, им награждали несовершеннолетних актеров вплоть до 1962 года. Затем юные дарования стали соревноваться наряду со взрослыми.
И такой «взрослый», настоящий «Оскар» первой получила в 1973 году десятилетняя Татум О'Нил — за свою дебютную роль в роуд-муви «Бумажная луна». Она сыграла в нем вместе со своим отцом Райаном О’Нилом. Самым юным номинантом на «Оскар» пока остается Джастин Генри, который попал во внимание академиков в восьмилетнем возрасте за роль в драме «Крамер против Крамера» (1979).
В этом же разделе упомянем номинантов нынешнего «Оскара». Тимоти Шаламе уже вписал свое имя в историю премии как самый молодой актер, у которого к 30 годам есть три номинации. В копилке Дженнифер Лоуренс — пять номинаций к ее 35 годам, первую она получила в 2011 году, когда ей был 21 год. Два года спустя заветная статуэтка досталась ей за лучшую роль в фильме «Мой парень — псих!».
Самые возрастные лауреаты и номинанты
В 2021 году за «Оскаром» поднялся великий и ужасный сэр Энтони Хопкинс, став на сегодня самым пожилым лауреатом премии — в 83 года он был признан лучшим актером за драму «Отец». За 29 лет до этого Хопкинс получил свой первый «Оскар» за главную роль в триллере «Молчание ягнят». Среди номинантов рекорд по возрасту принадлежит Артуру Пламмеру — в 2017 году он претендовал на победу в категории «Лучшая мужская роль второго плана», ему было 88 лет.
Что касается актрис, то в 1990 году главную награду Академии получила 80-летняя Джессика Тэнди за роль в фильме «Шофер мисс Дейзи». Самой возрастной номинанткой по сей день остается Глория Стюарт — за роль старой Роуз в «Титанике» она могла получить «Оскар» как лучшая актриса второго плана. На тот момент актрисе было 87 лет и «Титаник» стал для нее красивым возвращением в кино после перерыва в шесть десятилетий.
Самая запоминающаяся речь победителя
Здесь вспомним не про самые эмоциональные выступления — все же это несколько субъективно, а про рекорды по продолжительности. Так, самую длинную речь слушали зрители в 1943 году — обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль Грир Гарсон («Миссис Минивер») говорила около семи минут, перечисляя благодарности всем, кому можно, включая сотрудников роддома, в котором она появилась на свет. Этот случай заставил организаторов ввести временной лимит, который отводится для слов победителя. Самым коротким выступлением стало обворожительное «Благодарю вас» от Кларка Гейбла в 1935 году — он получил статуэтку за главную роль в фильме «Это случилось однажды ночью».