«Восторг»: сын 62-летнего Игоря Верника оценил его зажигательные танцы

62‑летний актер записал танцевальное видео под хит Jamiroquai и покорил подписчиков

Игорь Верник в личном блоге разместил видео, на котором он зажигательно танцевал под трек Virtual Insanity группы Jamiroquai. 62-летний артист появился в кадре в свободных брюках приглушенно‑зеленого оттенка, яркой бирюзовой футболке и кедах.

Игорь Верник показал зажигательные танцы, фото: соцсети
Игорь Верник показал зажигательные танцы, фото: соцсети

«В −22 за окном в воскресенье хочется согреться как-то так…» — подписал видео звезда сериала «Первый номер». Подписчики Игоря Эмильевича бурно отреагировали на танцевальный ролик.

Одним из первых танцы артиста оценил его сын Григорий Верник.

«Восторг!» — лаконично написал 26-летний актер.

Игорь Верник, фото: соцсети
Игорь Верник, фото: соцсети

Поклонники Верника‑старшего засыпали его комплиментами: «Игорек! Не останавливайся», «Вечно молодой», «Пусть все стареют, но Верник пусть будет вечно молодой», «Девочки, я бы с ним потанцевала…», «Зажигалка», «Здравствуйте! Я была влюблена в вашего сына. Теперь в вас», «Лучший», «Хотела написать, что на Верника так похож парень…», «Мое почтение! Хочу в его возрасте так же двигаться».

Игорь Верник показал зажигательные танцы, фото: соцсети
Игорь Верник показал зажигательные танцы, фото: соцсети

Игорь Верник трижды женат. От второй супруги, журналистки Марии Казаковой, у актера есть единственный сын Григорий. Второй брак артиста продлился десять лет — с 1999-го по 2009-й.

В 2023 году стало известно, что Верник женился в третий раз. Его избранницей стала продюсер Наталья Шнейдерова.

Ранее Игорь Верник трогательно и забавно признался в любви жене со сцены.