Ксения Алферова после новостей о расставании с Егором Бероевым сделала заявление. В личном блоге она разместила строки из книги «Беспокойная юность» Константина Паустовского.
«Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и последующая будет у вас обязательно с изъяном», — процитировала актриса слова писателя.
Позже она поделились видео, которое было снято на ее вечере, посвященном Корнею Чуковскому. 51-летняя артистка рассказала, какую мудрость извлекла, изучая жизнь и творчество писателя.
«Мне он стал близким другом и учителем. Очень цельным, честным и верным был человеком. И его пример заразителен. А уж как жизни радоваться умел! В людях не разочаровываться меня учит и принимать их целиком. Это сложно, но можно. Корней Иванович тому яркий пример», — высказалась Алферова.
Она также обратилась к поклонникам, которые в данный период жизни столкнулись с какими-то трудностями.
«Не вешайте нос! Вы не одиноки, что бы сейчас в вашей жизни не происходило. Бог всегда рядом и готов помочь, и люди, которые готовы разделить с вами ваши печали, уверена, тоже. Оглянитесь, улыбнитесь и впустите их в свою жизнь. Тогда она станет полной. Обнимаю крепко и ваши объятия чувствую и принимаю! Ваша Ксюша», — заключила актриса.
На днях Егор Бероев официально заявил, что четыре года назад, в 2022 году, расстался с Алферовой. Он подчеркнул, что они официально развелись, а сейчас он живет своей жизнью.
«С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи. Благодарю за внимание», — высказался 48-летний актер.
Напомним, Ксения Алферова и Егор Бероев поженились в 2001 году. Спустя шесть лет у пары родилась дочь Евдокия. Причины расставания одной из самых крепких пар российского кинематографа неизвестны.