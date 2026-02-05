Киноверсия спектакля «Мертвые души» с Марией Ароновой выходит в широкий прокат

7 февраля в киноцентре «Октябрь» пройдет премьера киноверсии спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Мертвые души» по произведению Н. В. Гоголя. После этого постановку можно будет увидеть на больших экранах по всей России.
Главные роли в постановке исполнили народная артистка России Мария Аронова и актер Владислав Гандрабура. Автор идеи и спектакля — заслуженный деятель искусств России Владимир Иванов, педагог Ароновой по Щукинскому училищу. «Мертвые души» стали их шестой совместной работой.
«Когда Бог дарит тебе таких педагогов — это фантастический лотерейный билет!», — отмечает Мария Аронова. «Я не устану говорить о том, что я в своем возрасте, при двух детях, будучи уже бабкой, встаю, когда он входит ко мне в гримерку. Он продолжает оставаться для меня Учителем».
Впервые «Мертвые души» были представлены зрителям 27 апреля 2021-го — в год 100-летия Театра имени Евгения Вахтангова. Спектакль удостоен театральной премии газеты «Московский комсомолец» в трех номинациях: «Лучший спектакль. Большая форма»; «Лучший художник» (Максим Обрезков); «Актерский дуэт» (Мария Аронова и Владислав Гандрабура), а также премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший актерский дуэт».
Производством киноверсии спектакля «Мертвые души» занимался телеканал «Россия-Культура». Как отмечает режиссер киноверсии Валерий Спирин, постановка Иванова уникальна тем, что не привязана к определенным атмосфере, времени и сообществу и является неким обобщением на тему произведения.
«“Мертвые души” — удивительная работа невероятных артистов: Марии Ароновой и Владислава Гандрабуры. Они тонко и точно изображают всех персонажей поэмы Гоголя. Сценография настолько необычна, что создается впечатление, что ты не в мире старосветских помещиков, а на другой планете, где существуют такие же чичиковы, коробочки, плюшкины, ноздревы. Ощущение, что это персонажи планетарного масштаба, и они есть везде», — рассказал Спирин.
Киноверсию «Мертвых душ» выпускает дистрибуторская компания Кино. Арт. Про. Постановку можно будет увидеть в крупнейших кинотеатральных сетях на экранах более 70 городов.
С афишей кинопостановок можно ознакомиться здесь.