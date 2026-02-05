Главной советской картиной про разведчиков безусловно является телесериал «Семнадцать мгновений весны» с блистательным Вячеславом Тихоновым в роли штандартенфюрера СС Штирлица (он же полковник Исаев). И все без исключения, включая самых маленьких зрителей, знали, что называть Штирлица шпионом некорректно. Ведь он за наших, а шпион — это агент противника. Враг. Впрочем, фильмов про шпионов, а вернее про борьбу с ними, в СССР сняли немало.
«Тайна двух океанов»
В 1955 году юных зрителей СССР покорил фантастический детектив «Тайна двух океанов», снятый режиссером Константином Пипинашвили по одноименному роману Григория Адамова. Суперсовременная советская подлодка «Пионер» расследует два подозрительных кораблекрушения, но большая часть членов команды не знает, что на корабле находится шпион, стремящийся погубить лодку.
Фильм примечателен передовыми для своего времени комбинированными съемками и музыкой Алекси Мачавариани. Также привлекает внимание особая эстетика декораций, соединяющих сталинскую монументальность и советский футуризм.
«Голубая стрела»
Приключенческий боевик «Голубая стрела» от режиссера Леонида Эстрина стал вторым по популярности фильмом по итогам 1959 года, уступив лишь комедийной ленте «Иван Бровкин на целине». В центре сюжета попытки иностранных шпионов завладеть особым интенсификатором топлива для нового советского истребителя, для чего используются не только диверсанты, но и коварная соблазнительница.
Отдельным плюсом фильма стало место действия. Все события разворачиваются летом, на юге, в неназванном приморском городе, благодаря чему картина наполнена солнцем, теплым бризом и дыханием пляжа.
«Человек без паспорта»
В 1963 году Анатолий Бобровский, работавший в соавторстве с режиссером Александром Серым, снял шпионский детектив «Выстрел в тумане». Опыт оказался удачным, и спустя три года Бобровский уже самостоятельно выпустил картину аналогичной тематики под названием «Человек без паспорта».
Сюжет вращается вокруг агента иностранной разведки Александра Рябича (Владимир Заманский) по кличке «Белый», который должен добыть сведения о строящемся секретном военном объекте, и контрразведчиках, пытающихся его вычислить и задержать. Интересно, что шпион не просто попадает в руки правоохранителей, но за время фильма проникается советским духом товарищества и начинает сомневаться, на правильной ли он стороне.
«Пассажир с “Экватора”»
Еще одним фильмом про шпионов для детей и юношества стала картина Александра Курочкина «Пассажир с “Экватора”». Плывущий на круизном теплоходе «Экватор» паренек по имени Ильмар (Юрий Крюков) видит, как шпион мистер Пипп (Юрий Чекулаев) сбрасывает в море радиобуй. Следом в бушующие волны отправляется и случайный свидетель, но мальчику удается вплавь добраться до берега, где он попадает в пионерский лагерь. И хотя Ильмар теряет память, вместе с новыми друзьями ему удается поймать коварного шпиона.
«Пассажир с “Экватора”» наполнен атмосферой советского пионерлагеря с его веселыми проделками, безобидными розыгрышами и всепроникающим чувством товарищества. Также фильм примечателен тем, что в нем впервые прозвучала песня «Маленький принц» на музыку Микаэла Таривердиева.
«Один из нас»
Незаурядный шпионский фильм в 1970 году снял режиссер Геннадий Полока, ранее прославившийся экранизацией повести «Республика ШКИД». Его картина «Один из нас» переносит зрителя в предвоенную Москву, где немецкие диверсанты планируют устроить взрыв на военном заводе. Сорвать планы вражеских агентов должен бывший кавалерист Сергей Бирюков, внедренный на завод под видом простого рабочего Николая Петрова.
Главную роль в картине сыграл признанный красавец советского экрана Георгий Юматов. Но первоначально на эту роль рассматривался обладатель куда более заурядной внешности Владимир Высоцкий. Он даже написал для фильма три песни, но в связи с натянутыми отношениями с властями Высоцкий остался без роли, и, по легенде, сам привел Юматова к режиссеру в качестве замены.
«Меченый атом»
Фильм «Меченый атом» от режиссера Игоря Гостева повествует о попытках западной разведки выведать тайны советской системы обороны. Для этого засланный в страну агент Стальгер (Владимир Самойлов) обращается к специфическому ресурсу — бывшим предателям, запятнавшим себя сотрудничеством с врагом в годы Великой Отечественной войны. Шпион не знает, что его действия контролируются и направляются полковником контрразведки Дубровиным (Георгий Жженов).
Интересно, что Игорь Гостев до начала съемок «Меченого атома» работал над созданием научно-популярных картин на базе студии «Моснаучфильм». Он был одним из создателей документальных фильмов об испытаниях первых советских атомной и водородной бомб, а также о первом в мире атомном ледоколе «Ленин».
«Смерть на взлете»
Шпионский детектив «Смерть на взлете» от режиссера Хасана Бакаева в очередной раз напомнил советским гражданам, чем может закончиться случайное знакомство с красивой девушкой. В этот раз объектом интереса иностранных разведок становится новая танковая броня, над которой работает молодой ученый Игорь Крымов (Юрий Демич). Внезапно он знакомится с обворожительным этнографом из Прибалтики Норой Браун (Нелли Пшенная), которая оказывается засланным агентом и получает от доверчивого ученого секретную информацию.
В отличие от большинства советских фильмов на аналогичную тематику, главный положительный герой не доживает до конца фильма. Однако шпионы все-таки оказываются в руках закона, чему способствует самоотверженность Крымова. Также внимательный зритель может заметить, что дача иностранного шпиона Макса Бейна (Леонид Сатановский) ранее снималась в комедии «Джентльмены удачи» в роли дачи профессора Мальцева.