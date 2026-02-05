Главной советской картиной про разведчиков безусловно является телесериал «Семнадцать мгновений весны» с блистательным Вячеславом Тихоновым в роли штандартенфюрера СС Штирлица (он же полковник Исаев). И все без исключения, включая самых маленьких зрителей, знали, что называть Штирлица шпионом некорректно. Ведь он за наших, а шпион — это агент противника. Враг. Впрочем, фильмов про шпионов, а вернее про борьбу с ними, в СССР сняли немало.