Популярный актер назвал скучными людей с одной деталью во внешности

Актер Уилл Арнетт назвал скучными людей с тату из-за отсутствия индивидуальности
Уилл Арнетт
Уилл АрнеттИсточник: Alloverpress

Популярный канадско-американский актер и комик Уилл Арнетт назвал скучными людей с татуировками. Интервью опубликовано в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ) подкаста The Romesh Ranganathan Show. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

55-летний артист назвал людей с такой деталью во внешности скучными и бесхарактерными. По его словам, часто у любителей тату отсутствует индивидуальность.

«У меня очень спорная позиция по поводу татуировок. Из этого суждения есть много исключений, но я бы сказал… иногда у некоторых людей существует своего рода соразмерное соотношение между количеством татуировок и отсутствием индивидуальности. И я считаю, что многие люди с кучей татуировок зачастую чертовски скучны. По-настоящему скучны», — объяснил он одно из своих высказываний.

Ведущий подкаста Ромеш Ранганатан согласился со звездой, несмотря на наличие на своем теле 20 татуировок. «Да, это искусственно созданный лоск, вот что это такое», — заключил он.