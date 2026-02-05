Олеся Судзиловская показала фигуру в мини-платье: «Вскружила голову мужчинам»

Актриса Олеся Судзиловская показала фигуру в мини-платье. Звезда позировала перед зеркалом в белом наряде, дополнив образ ярким удлиненным жакетом. Она поделилась кадрами из примерочной в соцсетях.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Какая шикарная! Идеальная», «Богиня», «Потрясающе выглядишь», «Яркий пример для подражания», «Безупречная», «Миледи», «Роскошная», «Божественная фигура», «Вскружила голову мужчинам».
Артистка рассказывала, что 12 лет занималась художественной гимнастикой, благодаря которой у нее выработалась дисциплина.
Актриса тренируется практически каждый день ради стройной фигуры. По признанию звезды, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда.
Артистка не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.
Ранее Олеся Судзиловская снялась в мини-юбке и кардигане с глубоким декольте.